Le suspect du meurtre de masse de Buffalo, N.Y., retourne au tribunal alors que le grand jury enquête sur le saccage.

L'audience devant le juge Craig Hannah du tribunal de la ville de Buffalo a été ajournée au bout de quelques minutes après que les procureurs ont déclaré au tribunal qu'un grand jury chargé d'enquêter sur l'affaire avait voté pour inculper le suspect, Payton Gendron. Il a été ordonné de rester en détention sans caution.

"Comme l'ont indiqué les procureurs au tribunal ce matin, le grand jury a voté pour inculper le défendeur", a confirmé le procureur du comté d'Erie, John Flynn, dans une déclaration peu après l'audience, ajoutant que "l'enquête du grand jury n'est pas terminée."

Cependant, aucun acte d'accusation dans cette affaire ne semblait avoir été déposé au tribunal en date de jeudi, ce qui soulève des questions sur le statut de l'enquête du grand jury.

Un porte-parole du bureau du procureur de district a reconnu par téléphone à Reuters que le grand jury, bien qu'ayant voté l'inculpation de Gendron pour des charges non spécifiées, n'avait pas encore rendu d'acte d'accusation, et qu'aucun n'avait été enregistré au tribunal.

Un acte d'accusation englobe la conclusion du grand jury selon laquelle les procureurs ont présenté des preuves suffisantes pour traduire un accusé en justice.

Le juge a fixé la prochaine audience au 9 juin.

Selon Flynn, Gendron reste accusé d'un seul chef d'accusation de meurtre au premier degré dans une plainte pénale présentée lors d'une mise en accusation quelques heures après la fusillade de 13 personnes - dont 11 Noirs - dans un magasin Tops Friendly Markets samedi après-midi. Dix des victimes sont décédées.

Gendron risque la prison à vie sans libération conditionnelle s'il est reconnu coupable de l'accusation de meurtre.

Flynn a déclaré dans sa déclaration qu'il n'aurait aucun autre commentaire sur l'affaire jusqu'à ce que le grand jury ait terminé.

Gendron est accusé d'avoir ouvert le feu dans le parking du magasin et à l'intérieur avec un fusil semi-automatique de type assaut avant de se rendre aux policiers qui l'ont confronté dans le supermarché.

Il a été escorté dans la salle d'audience jeudi en tenue de prison orange et avec un masque médical blanc sur le visage. Ses mains étaient entravées et sa tête légèrement inclinée.

Sous le regard des proches de certaines des victimes, quelqu'un dans la galerie de la salle d'audience a crié "Hé, tu es un lâche !".

Le saccage, que les autorités ont déclaré que le tireur avait soigneusement planifié dans le but de tuer autant de Noirs que possible, a touché une corde sensible dans un pays qui s'est habitué aux fusillades de masse.

Les autorités ont déclaré que le tireur a diffusé la vidéo de l'attaque sur une plateforme de médias sociaux en temps réel après avoir posté du matériel suprémaciste blanc en ligne montrant qu'il s'était inspiré de précédentes tueries à motivation raciale.

Les circonstances de l'attaque de Buffalo ont relancé un débat national sur les armes à feu, le terrorisme intérieur, la haine et le rôle d'Internet dans sa propagation.

Dans les jours qui ont suivi la fusillade de samedi, de plus en plus de détails sont apparus sur ce qui s'est passé à l'intérieur du magasin, situé dans un quartier de Buffalo où la plupart des résidents sont noirs.

Le FBI a déclaré que la fusillade faisait l'objet d'une enquête en tant que crime haineux et acte "d'extrémisme violent à motivation raciale". Les autorités ont pointé du doigt une diatribe suprématiste blanche qu'il est soupçonné d'avoir postée en ligne avant la fusillade.

Mercredi, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a ouvert une enquête sur plusieurs plateformes de médias sociaux que le tireur de l'épicerie de Buffalo aurait utilisées pour planifier, promouvoir et diffuser l'attaque.

Gendron est accusé d'avoir diffusé la vidéo de l'attaque qu'il était en train de commettre sur Twitch, une plate-forme de vidéo en direct appartenant à Amazon.com Inc.

Bien que Twitch ait déclaré avoir retiré la vidéo en deux minutes, des captures d'écran de la diffusion ont circulé sur les médias sociaux tout au long de la journée. Des séquences du livestream pouvaient encore être trouvées sur Internet pas plus tard que mercredi matin.

Twitch a déclaré jeudi qu'il coopérait avec l'enquête.

