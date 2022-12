Le suspect du meurtre du rappeur Takeoff des Migos arrêté à Houston

Patrick Xavier Clark, 33 ans, a été placé en détention jeudi soir et inculpé de meurtre, a déclaré Troy Finner, chef de la police de Houston, lors d'une conférence de presse aux côtés du maire Sylvester Turner.

"Je veux exprimer mon regret et ma déception qu'il s'agisse d'un autre cas où un jeune homme a pris la vie d'un autre jeune homme", a déclaré M. Turner.

Le rappeur de 28 ans, né Kirsnick Khari Ball, a été abattu après une fête dans un bowling de Houston le 1er novembre. Deux autres personnes ont été blessées dans la fusillade, qui, selon la police, a éclaté lors d'une dispute au sujet d'un jeu de dés "lucratif".

"Je peux vous dire que Takeoff n'était pas impliqué dans le jeu de dés, il n'était pas impliqué dans la dispute qui s'est produite à l'extérieur, il n'était pas armé. C'était un spectateur innocent", a déclaré le sergent Michael Burrow de la police de Houston lors de la conférence de presse."

Burrow a déclaré que l'enquête a été ralentie parce qu'aucune des plus de 30 personnes présentes à la fête n'a parlé à la police sur les lieux.

"Il est important que ces personnes se manifestent", a déclaré Burrow. "Nous cherchons toujours à parler à un grand nombre de ces personnes". Il a déclaré que l'affaire a été en grande partie résolue grâce aux preuves vidéo et audio recueillies par les caméras de surveillance et les téléphones portables.

Ball était un membre clé du trio hip-hop Migos, basé à Atlanta, dont les tubes comprennent "Bad and Boujee" avec le rappeur Lil Uzi Vert, "MotorSport" et "Walk It Talk It".

Son assassinat a déclenché une vague de chagrin de la part de la communauté hip-hop d'Atlanta et des fans du monde entier.

Ball est le dernier rappeur à avoir été tué par balle ces dernières années, après Nipsey Hussle, Pop Smoke et King Von.