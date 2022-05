Le suspect new-yorkais de la fusillade raciste avait été détenu pour un contrôle de santé mentale l'année dernière

Le suspect, Payton Gendron, 18 ans, s'est rendu à la police samedi dans l'épicerie de Buffalo, New York, après ce que les autorités ont appelé un acte "d'extrémisme violent à motivation raciale". Il a apparemment publié un manifeste raciste sur Internet.

"Les preuves que nous avons découvertes jusqu'à présent ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un crime de haine raciste absolu qui sera poursuivi comme un crime de haine", a déclaré dimanche à la presse le commissaire de police de Buffalo, Joseph Gramaglia.

Onze personnes touchées par les tirs étaient noires et deux étaient blanches, ont indiqué les autorités. La répartition raciale des morts n'a pas été précisée.

Gramaglia a déclaré aux journalistes que Gendron avait été placé en détention et soumis à une évaluation mentale pendant un jour et demi en juin dernier, mais qu'il avait été relâché.

Bien qu'il n'ait pas fourni de détails supplémentaires, la police de l'État de New York a déclaré dans un communiqué dimanche qu'elle avait été appelée dans un lycée de la ville natale de Gendron, Conklin, New York, près de la frontière de la Pennsylvanie, le 8 juin 2021, en réponse à une déclaration menaçante d'un élève de 17 ans.

Sans identifier Gendron, la police a déclaré que l'élève a été placé en détention et a subi une évaluation de santé mentale dans un hôpital. Il n'a pas été inculpé pénalement.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré dimanche à ABC News qu'une enquête se concentrerait sur ce qui aurait pu être fait pour arrêter Gendron, étant donné qu'il avait annoncé ses opinions en ligne et qu'il était dans le collimateur des autorités.

"Je veux savoir ce que les gens savaient et quand ils le savaient", a-t-elle déclaré.

La fusillade de Buffalo fait suite à d'autres meurtres de masse à motivation raciale ces dernières années, notamment l'attaque de la synagogue de Pittsburgh qui a fait 11 morts en octobre 2018, et la fusillade du spa d'Atlanta en mars 2021, dans laquelle un homme blanc a tué huit personnes en ciblant des Asiatiques.

Les autorités ont déclaré que Gendron a conduit jusqu'à Buffalo depuis son domicile situé à plusieurs heures de route pour lancer l'attaque, qu'il a diffusée en temps réel sur la plateforme de médias sociaux Twitch, un service de vidéo en direct appartenant à Amazon.com.

Il a ensuite ouvert le feu dans l'épicerie Tops à l'aide d'une arme qu'il avait achetée légalement mais dont il avait modifié illégalement le chargeur à haute capacité, a déclaré M. Hochul.

Dimanche, plusieurs dizaines de membres de la communauté ont organisé une veillée émouvante pour les victimes à l'extérieur du magasin, où Sharon Doyle, un agent de sécurité de 55 ans de la bibliothèque publique du comté d'Erie, a mené un chant de "Black Lives Matter, ma vie compte".

"Nous allons tous dans ce Tops. J'avais même peur d'aller à Walmart hier soir", a déclaré Doyle. "Je dois aller travailler demain et je suis terrifié".

Tout près, à l'église baptiste True Bethel, un révérend a dirigé un service de deuil pour une grande foule de fidèles, dont certains membres de la famille des victimes et d'autres qui se trouvaient dans le magasin au moment de la fusillade.

L'un d'eux était Charles Everhart Sr, 65 ans, dont le petit-fils Zaire Goodman, 20 ans, travaillait au magasin. Goodman a reçu une balle dans le cou mais a survécu.

"Il poussait les chariots vers le magasin et il a été l'un des premiers à être touché", a déclaré Everhart.

MANIFESTE RACISTE

Un manifeste de 180 pages circulant en ligne samedi, dont on pense qu'il a été rédigé par Gendron, décrit "La théorie du grand remplacement" - une théorie de conspiration raciste selon laquelle les blancs sont remplacés par des minorités aux États-Unis et dans d'autres pays.

Un autre document circulant en ligne qui semble avoir été écrit par Gendron esquissait une liste de choses à faire pour l'attaque, y compris le nettoyage de l'arme et le test du livestream.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté d'Erie a refusé de commenter les documents.

Mme Hochul a déclaré aux journalistes qu'elle était consternée que le suspect ait réussi à diffuser son attaque en direct sur les médias sociaux, qu'elle a accusés d'héberger une "frénésie alimentaire" d'idéologie extrémiste violente.

"Ces médias doivent être plus vigilants dans la surveillance du contenu des médias sociaux", a-t-elle déclaré.

Les médias sociaux et les plateformes de streaming comme Twitch, qui a déclaré avoir supprimé le flux après moins de deux minutes, sont aux prises avec le contrôle du contenu violent et extrémiste depuis des années.

"L'utilisateur a été suspendu indéfiniment de notre service, et nous prenons toutes les mesures appropriées, y compris la surveillance de tout compte rediffusant ce contenu", a déclaré un porte-parole de Twitch.

Gendron a été mis en accusation quelques heures après la fusillade devant un tribunal d'État pour meurtre au premier degré, qui entraîne une peine maximale de prison à vie sans libération conditionnelle, a déclaré le procureur du comté d'Erie, John Flynn.

Gendron a plaidé non coupable et doit retourner au tribunal le 19 mai. Dimanche, il était sous surveillance et isolé des autres personnes incarcérées, a déclaré le shérif du comté d'Erie, John Garcia.

Stephen Belongia, l'agent spécial du FBI en charge du bureau de Buffalo, a déclaré que l'attaque ferait l'objet d'une enquête à la fois comme un crime de haine et comme un acte d'"extrémisme violent à motivation raciale" en vertu de la loi fédérale.

Le président américain Joe Biden a qualifié la fusillade d'"odieuse au tissu même de cette nation" dans une déclaration faite samedi.