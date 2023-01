Le syndic américain dépose une objection aux ventes d'actifs prévues par FTX

FTX s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en novembre et a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de vendre ses activités LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe. Mardi, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable aux accusations criminelles selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs et causé des milliards de dollars de pertes, dans ce que les procureurs ont appelé une fraude "épique".

Le dépôt par le syndic américain Andrew Vara a demandé une enquête indépendante avant la vente des unités, arguant que les sociétés peuvent avoir des informations liées à la faillite de FTX.

"La vente de causes d'action potentiellement valables contre les administrateurs, les dirigeants et les employés des débiteurs, ou toute autre personne ou entité, ne devrait pas être autorisée tant qu'une enquête complète et indépendante n'a pas été menée sur toutes les personnes et entités susceptibles d'avoir été impliquées dans une malversation, une négligence ou toute autre conduite donnant lieu à une action en justice", indique le dépôt.

Le mois dernier, FTX a déclaré dans un dépôt au tribunal que les sociétés qu'elle prévoyait de vendre étaient relativement indépendantes du groupe FTX plus large, et que chacune d'entre elles avait ses propres comptes clients séparés et des équipes de gestion distinctes.