Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déposé une plainte contre le candidat républicain à la présidence et sénateur américain Tim Scott après qu'il ait suggéré que les travailleurs de l'automobile en grève devraient être licenciés.

CE QU'IL FAUT EN PENSER

Shawn Fain, le président de l'UAW, a déposé une plainte auprès du Conseil national des relations du travail (National Labor Relations Board), affirmant que les remarques faites par M. Scott en début de semaine violaient le droit du travail fédéral et qu'en faisant ces remarques, il violait le droit de grève.

CITATIONS CLÉS

Lors d'un événement de campagne lundi, M. Scott a déclaré : "Je pense que (l'ancien président des États-Unis) Ronald Reagan nous a donné un excellent exemple lorsque les employés fédéraux ont décidé qu'ils allaient faire grève. Il a dit : "Si vous faites grève, vous êtes licencié". Pour moi, c'est un concept simple. Dans la mesure où nous pouvons l'utiliser à nouveau, absolument".

Vendredi, après la plainte déposée contre lui, M. Scott a réaffirmé que l'UAW était "l'un des syndicats les plus corrompus et les plus entachés de scandales" des États-Unis. "Ils veulent me menacer et me faire taire. Ils ne me font pas peur", a-t-il déclaré sur la plateforme de messagerie X.

CONTEXTE

* Le syndicat United Auto Workers a étendu ses grèves contre les constructeurs automobiles de Detroit General Motors et Chrysler Stellantis, mais a limité son débrayage contre Ford à une seule usine en raison des progrès réalisés dans les négociations, a déclaré le syndicat vendredi.

* Le syndicat des travailleurs de l'automobile a entamé vendredi à midi ET (1600 GMT) des grèves contre 38 centres de distribution de pièces détachées de GM et Stellantis à travers les Etats-Unis, étendant ainsi ses grèves simultanées sans précédent qui ont commencé avec une usine d'assemblage de chacun des trois constructeurs de Detroit. Les installations supplémentaires ont ajouté environ 5 600 travailleurs aux 12 700 déjà en grève.

* Les constructeurs automobiles ont proposé des augmentations de 20 % sur 4 ans et demi, tandis que l'UAW demande 40 %.