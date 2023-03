Le syndicat britannique RMT des travailleurs du rail demandera à ses membres de voter sur une proposition salariale améliorée du groupe d'infrastructure ferroviaire Network Rail, a déclaré le syndicat mercredi après avoir suspendu les plans de grève.

La nouvelle proposition salariale de Network Rail, le groupe du secteur public qui possède et exploite des milliers de kilomètres de voies, de ponts et de tunnels, représente une augmentation de 14,4 % pour les travailleurs les moins bien payés et de 9,2 % pour les mieux payés, a déclaré le RMT.

Le syndicat a déclaré qu'il ne faisait pas de recommandation sur la manière de voter lors du référendum, qui débutera le 9 mars et s'achèvera le 20 mars.

"Nous poursuivrons notre campagne en faveur d'un accord négocié sur tous les aspects du conflit ferroviaire", a déclaré Mick Lynch, secrétaire général du RMT.

Mardi, le syndicat a suspendu toutes les actions de grève impliquant le personnel de Network Rail après la nouvelle proposition salariale dans le cadre du conflit de longue durée qui a entraîné des mois de grèves disruptives dans les transports.

Les membres du syndicat national des travailleurs du rail, de la marine et des transports (RMT) ont également organisé des grèves dans le cadre d'un conflit salarial distinct avec plus d'une douzaine d'opérateurs ferroviaires. Ce conflit n'est toujours pas résolu.