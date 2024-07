Un syndicat représentant les contremaîtres de navires et de docks de la Colombie-Britannique canadienne a émis un préavis de grève de 72 heures à l'encontre de leur employeur DP World, qui débutera lundi, a déclaré la BC Maritime Employers Association (BCMEA) dans un communiqué.

La BCMEA a indiqué vendredi en fin de journée que la section locale 514 des contremaîtres de navires et de docks de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU Local 1514) avait déposé le préavis bien que le Conseil canadien des relations industrielles ait entamé cette semaine une audience pour examiner les plaintes déposées par la BCMEA et la section locale 514 de l'ILWU. L'audience devait se poursuivre le 6 août.

La section locale 514 de l'ILWU n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire. Le cabinet du ministre fédéral du travail a déclaré qu'il suivait la situation.

L'ILWU a déclaré le mois dernier que 99 % des quelque 600 contremaîtres de débardeurs avaient voté contre l'offre finale de l'association des employeurs.

La BCMEA et la section locale 514 de l'ILWU négocient à l'échelle du secteur depuis novembre 2022.