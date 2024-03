Le président américain Joe Biden s'est entretenu mardi avec les dirigeants de la Fraternité internationale des Teamsters, qui compte 1,3 million de membres, six semaines après que son rival républicain Donald Trump a rencontré le syndicat pour obtenir son soutien.

Le président des Teamsters, Sean O'Brien, a déclaré aux journalistes après la réunion au siège du syndicat à Washington que les dirigeants et les membres de base avaient eu l'occasion de poser des questions à M. Biden et d'aborder de nombreux sujets tels que la réforme des faillites et un projet de loi visant à faciliter la syndicalisation.

M. O'Brien a indiqué que le syndicat mènerait de nombreux sondages au cours des prochaines semaines et prendrait une décision "très probablement après les conventions (des partis républicain et démocrate)" en juillet et en août. "Cette décision sera prise avec toute la diligence requise, en tenant compte de l'avis de nos membres dans le cadre des sondages", a-t-il déclaré.

M. O'Brien a déclaré que le message de M. Biden était "qu'il a toujours été un président favorable aux syndicats".

La campagne de M. Biden a indiqué que le président s'était entretenu avec des responsables syndicaux au sujet de la législation qu'il avait signée pour protéger les retraites des syndicats et d'autres positions favorables aux syndicats, et a souligné que M. Biden était devenu à l'automne dernier le premier président en exercice à se joindre à un piquet de grève.

Les Teamsters représentent les chauffeurs routiers, les dockers, les pilotes de ligne, les fonctionnaires et de nombreux autres secteurs.

La réunion a eu lieu dans le cadre de la campagne présidentielle de 2024, au cours de laquelle l'économie américaine est l'un des principaux thèmes abordés. Les syndicats ont connu une résurgence après un déclin de plusieurs décennies et certains d'entre eux, dont les Teamsters, ont obtenu de nouveaux contrats importants.

L'ancien président Trump et M. Biden courtisent les syndicats dans les États où se déroulent les élections générales, notamment le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

"J'ai traité avec les syndicats toute ma vie, j'ai d'excellentes relations avec eux", a déclaré le 31 janvier M. Trump, qui était promoteur immobilier à New York avant de devenir président. "Nous avons eu une très bonne discussion.

M. Biden se présente comme le président le plus favorable aux syndicats de l'histoire et les Teamsters l'ont soutenu en 2020 lors de son précédent affrontement avec M. Trump.

M. O'Brien a défendu un récent don de 45 000 $ au Comité national républicain par un comité d'action politique du syndicat des Teamsters, affirmant que ce don " nous permet de nous asseoir à la table ". Il a ajouté qu'au cours des dix dernières années, le syndicat avait donné plus de 5 millions de dollars au Parti démocrate et environ 100 000 dollars au Parti républicain. (Reportage de David Shepardson ; édition de Jonathan Oatis)