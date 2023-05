Le conseil d'administration du syndicat des acteurs d'Hollywood a demandé jeudi à ses membres de donner aux négociateurs le pouvoir de déclencher une grève, ce qui ajouterait une nouvelle pression sur les grands studios déjà confrontés à une grève des scénaristes.

Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a fixé au 5 juin la date limite pour que ses 160 000 membres se prononcent lors d'un vote d'autorisation de grève. Si elle est approuvée, cette mesure permettra aux dirigeants du syndicat de déclencher un arrêt de travail s'ils ne parviennent pas à conclure un nouvel accord avec les grands studios hollywoodiens.

La grève des scénaristes a perturbé la production des émissions de fin de soirée et de certaines séries télévisées, mais certains tournages se poursuivent. Une grève des acteurs entraînerait une fermeture plus large de l'ensemble du secteur.

Environ 11 500 membres de la Writers Guild of America se sont mis en grève le 2 mai après que le syndicat n'est pas parvenu à conclure un accord avec Walt Disney Co, Netflix Inc et d'autres sociétés de médias en vue d'obtenir une augmentation des salaires et des garanties concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'ère de la télévision en continu.

L'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) a déclaré qu'elle proposait des augmentations de rémunération "généreuses".

Pour les acteurs hollywoodiens, la rémunération et l'intelligence artificielle figurent également sur la liste des préoccupations.

"Gagner sa vie en tant qu'acteur professionnel est devenu de plus en plus difficile, l'inflation et l'écosystème de la diffusion en continu réduisant les rémunérations", a déclaré SAG-AFTRA dans un communiqué publié sur son site web.

Les négociations entre la SAG-AFTRA et les studios devraient débuter le 7 juin. Le contrat de travail actuel des acteurs expire le 30 juin.

"La perspective d'une grève n'est pas une première option, mais un dernier recours", a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA et actrice de "The Nanny". Comme le dit toujours mon père, "Mieux vaut avoir et ne pas avoir besoin que d'avoir besoin et ne pas avoir".

Un représentant de l'AMPTP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.