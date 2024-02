Les chauffeurs de camions-citernes du Nigeria ont mis fin à une grève visant à protester contre la hausse des coûts opérationnels après avoir accepté une augmentation des frais de transport avec les négociants en carburant à la suite de discussions, a déclaré un responsable syndical mercredi.

L'Association nigériane des propriétaires de transport routier (NARTO), qui regroupe des milliers de propriétaires de camions et de chauffeurs responsables de la distribution de carburant dans tout le pays, a lancé l'action le 19 février.

Elle réclame une augmentation des frais de transport en raison de la hausse des coûts opérationnels après la deuxième dévaluation de la monnaie naira en moins d'un an et de l'état des routes du pays.

"Les négociants ont amélioré le montant qu'ils nous versent", a déclaré par téléphone le président de la NARTO, Yusuf Lawal, mercredi, après l'arrêt de la grève mardi en fin de journée.

M. Lawal a déclaré que les camionneurs avaient accepté une augmentation de 20 % du coût du fret, ce qui était suffisant pour mettre fin à la grève, mais que le syndicat négociait toujours pour obtenir un taux plus élevé.

Dans le cadre d'une subvention au carburant désormais supprimée, le gouvernement payait 20,46 nairas par litre pour alimenter les livraisons et maintenir des prix uniformes dans tout le pays.

Mais la suppression de la subvention a mis fin à l'obligation du gouvernement de payer les frais de transport qui garantissaient l'uniformité dans les 36 États du Nigeria.

L'augmentation des frais de transport convenue entre le syndicat et les négociants en carburant pourrait entraîner une légère hausse des prix du carburant, en particulier dans les États situés plus au nord et loin des ports maritimes, a déclaré Clement Isong, PDG de la Major Energy Marketers Association, un groupe de grands négociants en pétrole locaux.

"Tout le monde se répartira les coûts. Certains négociants augmenteront leurs prix à la pompe tandis que d'autres chercheront à réaliser des économies dans d'autres domaines", a déclaré M. Isong.