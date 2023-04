L'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) a annoncé jeudi qu'il était parvenu à un accord de principe avec une association représentant les employeurs de travailleurs portuaires de la côte ouest des États-Unis sur certaines questions clés.

Les négociations en vue d'un nouvel accord traînent depuis environ un an, le contrat entre l'Association maritime du Pacifique (PMA) et le syndicat ayant expiré le 1er juillet 2022.

Toute grève en l'absence d'accord pourrait s'avérer coûteuse, car les problèmes de la chaîne d'approvisionnement persistent et l'inflation élevée pèse sur les dépenses de consommation, ce qui aggrave les difficultés de nombreuses entreprises qui se remettent d'une pandémie.

En prévision d'une éventuelle action, les principaux chargeurs - y compris les fournisseurs de détaillants tels que Walmart Inc et Home Depot Inc - ont détourné des marchandises de la côte ouest vers des ports maritimes rivaux de la côte est et du golfe du Mexique afin d'éviter d'éventuels arrêts de travail.

Les termes de l'accord de principe annoncé jeudi n'ont pas été divulgués, mais les parties avaient déjà conclu un accord sur le maintien des prestations de santé.

L'accord en cours de négociation couvrira plus de 22 000 débardeurs dans 29 ports de la côte ouest des États-Unis.