Les chauffeurs de camions-citernes du Nigeria ont entamé une grève lundi pour protester contre l'augmentation des coûts opérationnels due à la deuxième dévaluation de la monnaie naira en un an et contre l'état des routes du pays, a déclaré un représentant du syndicat.

L'Association nigériane des propriétaires de transport routier (NARTO), qui regroupe des milliers de propriétaires de camions et de chauffeurs responsables de la distribution de carburant dans le pays le plus peuplé d'Afrique, fait pression pour que les négociants en carburant augmentent leurs frais de transport en raison de la hausse des coûts.

La plus grande économie d'Afrique est aux prises avec une crise du coût de la vie, le taux d'inflation ayant atteint près de 30 % en janvier, soit le taux le plus élevé depuis près de trente ans, après que le président Bola Tinubu a mis fin, en mai dernier, à une subvention au carburant populaire mais coûteuse et qu'il a levé les restrictions sur le commerce des devises.

Des files d'attente pour le carburant sont apparues à Lagos, la capitale commerciale, à mesure que les effets de la grève se faisaient sentir.

"Tous les efforts déployés pour obtenir de meilleurs taux de fret pour nos opérations ont échoué, si bien que nous n'avons pas d'autre choix que de faire grève. Nous sommes toujours en train de négocier", a déclaré Olawale Afolabi, secrétaire général de la NARTO, par téléphone lundi.

Sous l'ancien régime de subventions, le Nigeria a doublé les frais de transport pour les porter à 20,46 nairas par litre en 2021 afin de soutenir les livraisons de carburant et de maintenir des prix uniformes dans tout le pays.

Mais la suppression de la subvention au carburant a mis fin à l'obligation du gouvernement de payer les frais de transport qui permettaient de maintenir des prix de détail uniformes dans les 36 États du pays.

Depuis la suppression de la subvention, les négociants en carburant se tournent de plus en plus vers des prestataires de services de transport plus modernes ou mettent en place leurs propres flottes pour concurrencer celles représentées par le syndicat NARTO.

"Il n'y a pas de litige", a déclaré Clement Isong, PDG de la Major Energy Marketers Association of Nigeria, un groupe de grands négociants en pétrole locaux, défendant la fin des subventions et l'ouverture du marché.

"L'un des principaux avantages de la déréglementation des prix à la pompe est la concurrence qui oblige les opérateurs, les transporteurs et les négociants à réduire les coûts et à innover pour offrir la meilleure valeur aux clients.

(1 $ = 1 449,0000 naira)