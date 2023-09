Le National Union of Mineworkers (NUM) d'Afrique du Sud a déclaré mardi qu'il prévoyait de faire grève à la mine Venetia de De Beers après l'échec des négociations salariales, ce qui pourrait perturber les opérations dans les nouvelles installations souterraines du géant du diamant, d'une valeur de 2,3 milliards de dollars.

Le NUM, le plus grand syndicat de mineurs d'Afrique du Sud, a déclaré que ses membres demandaient une augmentation de salaire de 9 %, mais que De Beers, filiale d'Anglo American Plc, offrait une augmentation de 6 %.

"Le NUM peut confirmer que les négociations salariales de quatre mois avec De Beers, la plus grande société de diamants au monde, ont échoué et qu'un conflit a été déclaré à la Commission pour la conciliation, la médiation et l'arbitrage (CCMA)", a déclaré le NUM dans un communiqué.

La CCMA est un organisme statutaire sud-africain qui assure la médiation et certifie les résultats des conflits du travail.

NUM n'a pas précisé quand il comptait entamer la grève, mais il a indiqué qu'il travaillait actuellement sur les règles de piquetage avec la CCMA, tout en mobilisant ses "plus de 1 500 membres, les préparant à une grève indéfinie protégée".

Le droit du travail sud-africain exige que les travailleurs déposent un préavis de 48 heures avant d'entamer une grève.

De Beers n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

En juillet, De Beers a commencé à produire dans la nouvelle mine souterraine de Venetia, d'une valeur de 2,3 milliards de dollars, après avoir mis fin, en décembre 2022, à des opérations d'extraction à ciel ouvert qui duraient depuis 30 ans.

De Beers affirme que la mine souterraine de Venetia produira environ 4 millions de carats de diamants par an, soit l'équivalent de 12 % de la production du groupe prévue pour 2023.