Les scénaristes de cinéma et de télévision en grève doivent rencontrer les dirigeants du syndicat mercredi pour discuter de l'arrêt de travail qui a plongé Hollywood dans le désarroi, alors que l'industrie fait face aux changements provoqués par le boom de la télévision en continu.

"Jimmy Kimmel Live" et d'autres émissions de fin de soirée ont diffusé des rediffusions mardi soir après que la Writers Guild of America (WGA) s'est mise en grève, les privant d'équipes chargées de concevoir des blagues d'actualité basées sur les nouvelles du jour. La production de séries scénarisées à Los Angeles a été interrompue pour le reste de la semaine.

Des centaines de membres de la WGA étaient attendus devant les bureaux de Walt Disney Co, Netflix Inc et d'autres studios à New York et à Los Angeles, où ils avaient manifesté mardi pour réclamer des augmentations de salaire et des garanties concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle.

"Je veux juste m'assurer que nous recevons tous ce qui nous est dû. Nous créons ces histoires", a déclaré Maya Houston, scénariste de 28 ans, sur un piquet de grève devant le studio de cinéma Paramount. "Elles sortent du cerveau de ces scénaristes et j'estime que nous devrions être payés et rémunérés pour cela".

Le groupe qui négocie au nom des studios a déclaré qu'il avait proposé une augmentation "généreuse" de la rémunération, mais qu'il n'était pas en mesure d'accepter d'autres demandes de la WGA lors de pourparlers de dernière minute lundi.

Les négociateurs de la WGA, qui représente environ 11 500 scénaristes, devaient rencontrer leurs membres à New York et à Los Angeles mercredi soir pour leur fournir des détails sur les négociations et la décision de déclencher la grève.

Les scénaristes réclament des changements au niveau des salaires et des formules utilisées pour rémunérer les scénaristes lorsque leur travail est diffusé en continu, entre autres propositions. La WGA estime que ces changements coûteraient environ 429 millions de dollars par an.

La grève a touché les studios hollywoodiens en un temps utile. Les conglomérats sont sous la pression de Wall street pour rendre leurs services de streaming rentables après avoir injecté des milliards de dollars dans la programmation pour attirer les abonnés.

L'essor de la diffusion en continu a entraîné une baisse des recettes publicitaires de la télévision à mesure que l'audience de la télévision traditionnelle diminuait. La dernière grève de la WGA, en 2007 et 2008, a duré 100 jours. Elle a coûté environ 2,1 milliards de dollars à l'économie californienne, car les productions ont été interrompues et les scénaristes, acteurs et producteurs au chômage ont réduit leurs dépenses.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les studios, a déclaré qu'elle était disposée à augmenter sa proposition de rémunération. Mais le groupe a déclaré qu'il s'opposait aux demandes de la WGA qui "obligeraient une entreprise à doter une émission d'un certain nombre d'écrivains pour une période donnée, qu'elle soit nécessaire ou non."

Les scénaristes affirment que les changements liés au boom de la télévision en continu ont fait qu'il est devenu difficile pour beaucoup d'entre eux de gagner leur vie dans des villes coûteuses telles que New York et Los Angeles. La moitié des scénaristes de séries télévisées travaillent désormais au niveau du salaire minimum, contre un tiers lors de la saison 2013-2014, selon les statistiques de la WGA. Le salaire médian des scribes au niveau supérieur de scénariste/producteur a chuté de 4 % au cours de la dernière décennie.

La WGA souhaite également empêcher les studios d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer de nouveaux scénarios à partir des travaux antérieurs des scénaristes, ou de leur demander de réécrire du matériel créé par l'IA.

Si la grève se prolonge, les chaînes rempliront de plus en plus leurs grilles de programmes avec des émissions de téléréalité non scénarisées, des magazines d'information et des rediffusions. La grève pourrait également retarder la saison la plus importante pour la télévision, à savoir l'automne. L'écriture des émissions d'automne commence normalement en mai ou en juin.