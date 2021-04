Le système 9-1-1 de la Colombie-Britanique se rapproche de la modernisation

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- E-Comm, en étroite collaboration avec ses partenaires technologiques TELUS, Avaya, Komutel et NICE, a réussi à recevoir et à transférer un appel vocal dans un environnement de test du service 9-1-1 de prochaine génération (NG9-1-1). Le NG9-1-1 est une initiative canadienne visant à faire évoluer et à moderniser les services 9-1-1 existants pour les adapter aux technologies émergentes tout en veillant à ce que le système demeure efficace, sûr et résilient. Il s'agit du premier transfert d'appel réussi sur le nouveau réseau, actuellement en cours de développement par TELUS, le fournisseur du réseau 9-1-1 de l'Ouest canadien.



Le transfert réussi des appels, effectué plus tôt ce mois-ci (1er avril) du centre de communications d'urgence E-Comm dans le Lower Mainland au centre 9-1-1 de Calgary, est une étape monumentale vers la transition de la Colombie-Britannique vers le NG9-1-1. Les transferts d'appels interprovinciaux de ce type, y compris le transfert automatique de renseignements essentiels comme l'emplacement de l'appelant, ne sont actuellement pas possibles avec les systèmes 9-1-1 existants, où que ce soit au Canada. L'interopérabilité à l'échelle nationale grâce au système NG9-1-1 permettra une meilleure coordination et une intervention plus rapide si quelqu'un doit appeler le 9-1-1 au nom d'un ami ou d'un membre de la famille à l'autre bout du pays.

Bien que le système 9-1-1 actuel soit à la fois résilient et fiable, ces nouvelles mises à niveau permettront de s'adapter à l'évolution rapide de la technologie moderne. Le nouveau système promet des fonctions d'appel améliorées, telle qu’une meilleure précision sur la localisation sans fil, des renseignements supplémentaires sur l'appelant 9-1-1 facilement accessibles aux agents, ainsi qu'une meilleure interopérabilité et un meilleur partage des données entre les centres 9-1-1. Toutes ces améliorations permettront d'accélérer les interventions d'urgence dans tout le pays et de communiquer avec les agents au service 9-1-1 grâce à un service spécialisé de messagerie texte en temps réel.

Les prochaines étapes de test NG9-1-1 de E-Comm consisteront à intégrer le nouveau système de traitement des appels à la technologie existante de répartition des urgences et à effectuer des tests de transfert d'appels avec d'autres organismes d'intervention d'urgence, tels que les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique.

Citation de E-Comm

"Nos efforts au sujet du 9-1-1 de prochaine génération ont été axés sur l'assurance que notre environnement d'essai corresponde à la fiabilité et à la fonctionnalité du système 9-1-1 existant. Ce premier transfert d'appel réussi prouve que nous approchons de cette étape. Il s'agit d'une étape très excitante dans le passage à des communications d'urgence améliorées pour les résidents de la Colombie-Britannique. " - Mike Webb, directeur de l'innovation et chef du projet NG9-1-1, E-Comm.

Citation de TELUS

"En tant que fournisseur du réseau 9-1-1 de la Colombie-Britannique, TELUS accorde la plus haute priorité à la fiabilité de l'accès des Britanno-Colombiens au 9-1-1 et aux services d'urgence. Nous avons le privilège de travailler avec E-Comm et d'autres partenaires pour offrir aux Britanno-Colombiens la toute dernière technologie 9-1-1, assurant ainsi de meilleurs résultats pour ceux qui ont besoin d'une intervention et de services d'urgence vitaux." - Marshall Berkin, vice-président des solutions industrielles, TELUS Business.

Citation de Avaya

"Dans les situations où chaque seconde compte, avoir conscience de la situation et une communication sans faille peuvent faire toute la différence. Cette nouvelle capacité à partager des données en temps réel et à collaborer avec la sécurité publique élimine considérablement les silos de communication et permet aux premiers intervenants de disposer de données détaillées et vitales. Avaya est le seul fournisseur de solutions de communication couvrant le continuum de la sécurité publique, depuis l'employé de bureau de l'entreprise qui passe un appel d'urgence jusqu'aux agents qui répondent aux appels 9-1-1, en passant par les premiers intervenants mobiles et les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les centres de traumatologie. Il s'agit d'un rôle essentiel et nous nous engageons à favoriser l'innovation continue qui peut sauver des vies." - Allan Mendelsohn, consultant principal et responsable des pratiques de sécurité publique, Avaya.

Citation de Komutel

"Il s'agit d'une étape passionnante vers la réalisation d'une infrastructure 9-1-1 de prochaine génération (NG9-1-1) afin de mieux servir et protéger les citoyens du Canada. Nous sommes très reconnaissants de collaborer avec des partenaires visionnaires comme E-Comm et nous nous réjouissons du lancement réussi de nouvelles fonctionnalités et capacités 9-1-1 dans les années à venir. " - Yves Laliberte, président, Komutel.

Citation de NICE

"En tant que leader de la sécurité publique avec une riche histoire dans les communications IP, NICE est honoré de s'associer à E-Comm pour cette initiative de modernisation NG9-1-1. En tant que système d'enregistrement pour les centres 9-1-1, notre solution conforme à la norme NENA i3, NICE Inform, capture toutes les communications d'urgence de nouvelle génération pour s'assurer qu'elles sont toujours disponibles pour les preuves ou l'assurance qualité, et pour donner aux gestionnaires un aperçu sans précédent de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et pourquoi." - Chris Wooten, Vice-président exécutif, NICE.

Citation de Calgary 9-1-1

"Calgary 9-1-1 est heureux de faire partie du travail effectué pour préparer le Canada à la prochaine génération de 9-1-1. Ce fut un plaisir de travailler avec E-Comm et TELUS sur ces transferts réussis et de réaliser l'avenir que le NG9-1-1 offrira. Le groupe de travail sur les services d'urgence du CRTC a fourni un effort remarquable pour guider ces efforts de collaboration entre les centres 9-1-1, les vendeurs d'équipement et les fournisseurs de services. Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage qui transformera notre avenir en offrant de nouveaux services tels que les textos en temps réel, la télématique et plus encore pour nos citoyens." - Ravi Valavandan, ingénieur en systèmes de communication, Calgary 9-1-1.



À propos de la prochaine generation 9-1-1

Le réseau 9-1-1 de prochaine génération est une initiative mandatée par le CRTC qui exige que les fournisseurs de réseaux 9-1-1 canadiens, comme TELUS et Bell, travaillent avec les fournisseurs de services de télécommunications et les centres de communication d'urgence de tout le pays pour faire évoluer et moderniser les réseaux 9-1-1 existants, afin de leur permettre de s'adapter aux nouveaux services vocaux, de messagerie texte et multimédias. Ce nouveau réseau NG9-1-1 améliorera considérablement le service 9-1-1 au Canada en passant à des réseaux Internet spécialisés prenant en charge de nouvelles fonctions modernes tout en veillant à ce que ce système qui sauve des vies demeure efficace, sûr et résilient. La structure réglementaire des télécommunications pour le NG 9-1-1 a été établie dans la Politique réglementaire de télécom 2017-182 du CRTC et les décisions connexes du CRTC.

Contacts Média:

E-Comm

Kaila Butler

media@ecomm911.ca

TELUS

Liz Sauve

liz.sauve@telus.com

Avaya

Alex Alias

alalias@avaya.com

Komutel

Genevieve Thibodeau

genevieve.thibodeau@komutel.com

NICE

Chris Irwin-Dudek

Chris.Irwin-Dudek@nice.com

Calgary 9-1-1

Media Line

403-828-2954