LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le système bancaire américain est capable de gérer les risques pour sa stabilité engendrés par les difficultés de Silicon Valley Bank (SVB), estime l'économiste Mohamed El-Erian.

"Le risque de contagion et la menace systémique peuvent être facilement maîtrisés par une gestion prudente des bilans", affirme l'économiste, qui est actuellement conseiller d'Allianz et est l'ancien PDG de Pacific Investment Management Co. (Pimco).

"Bien que le système bancaire américain dans son ensemble soit résistant, cela ne signifie pas que toutes les banques le sont", nuance-t-il dans une série de messages sur Twitter.

SVB a annoncé mercredi soir qu'elle accuserait une perte de 1,8 milliard de dollars après impôts sur la vente d'actifs financiers et qu'elle chercherait à lever 2,25 milliards de dollars via l'émission d'actions ordinaires et préférentielles.

Cette annonce a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que d'autres banques soient exposées à des risques similaires. De nombreuses banques accumulent d'importantes pertes latentes car leurs portefeuilles d'obligations ont perdu de la valeur en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Vers 15h, Société Générale et BNP Paribas accusaient des baisses de 4,9% et 3,2% respectivement. Crédit Agricole SA abandonnait parallèlement 2,8%. En Allemagne, Deutsche Bank chutait de 6,5%. A Zurich, Credit Suisse perdait 2,9% et UBS, 2,6%. La banque britannique Barclays cédait 3,6%, l'espagnole Banco Santander reculait de 4,6%, et les groupes italiens UniCredit et Intesa Sanpaolo abandonnaient 3,7% et 2,7%, respectivement.

-Will Horner, The Wall Street Journal (Version française et contribution Aurélie Henri) ed: LBO

March 10, 2023 09:25 ET (14:25 GMT)