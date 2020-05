Le système de légalité du bois en Indonésie reste en vigueur

11.05.2020

La Ministre de l'Environnement et des forêts d'Indonésie annonce le maintien du SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/Timber Legality Assurance System).

En février dernier, dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19, le Ministre indonésien du Commerce avait annoncé une nouvelle réglementation, retirant l'obligation imposée aux producteur et industrie de produits bois et dérivés de fournir des documents d'assurance de légalité pour les produits exportés.

La Ministre indonésienne de l'environnement et des forêts Siti Nurbaya a envoyé une lettre (21 avril) au président Joko Widodo l'assurant, entre autres, que le SVLK continue d'être appliqué comme condition obligatoire pour l'exportation des produits de l'industrie forestière.

Le Ministre du Commerce écrira prochainement une lettre à l'UE pour l'informer de la suspension et de la révision de sa récente réglementation.

Cette révision se fera avec notamment la participation de la Ministre de l'environnement et des forêts.

« L'essentiel est que l'Indonésie souhaite toujours maintenir le SVLK comme l'un de nos principaux investissements pour les intérêts à long terme des entreprises forestières durables, ainsi que pour le bénéfice des forêts indonésiennes », a affirmé la ministre Nurbaya.