Le système de prochaine génération en orbite NGSO de SES se prépare au lancement avec l'installation des 8 premières stations sol O3b mPOWER

SES a annoncé ce jour avoir signé des contrats avec de grandes entreprises de services d’infrastructures dans le monde entier pour bâtir les huit premières stations sol du système O3b mPOWER. Les chantiers de construction de ces stations d’un niveau technologique avancé ont déjà commencé, en vue d’une mise en service au second semestre de cette année. Les huit sites fourniront des capacités de communication, de télémesure, de suivi et de contrôle devant permettre à SES de gérer la constellation de satellites O3b mPOWER. Ils contribueront également à placer les satellites sur la bonne orbite après les lancements prévus.

Pour rappel, deux de ces stations sol sont situées à Dubbo, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie (opérée par Pivotel) et Thermopylae, en Grèce (opéré par OTE). Les autres stations se situent à Merredin et Perth, en Australie ; à Phoenix, en Arizona, États-Unis ; au Chili ; aux Émirats arabes unis (EAU) ; au Sénégal et à Hawaï, où SES exploite sa propre station sol. Quatre des huit sites seront co-localisés et opérés avec les centres de données Azure de Microsoft ; la connectivité directe au Cloud depuis des sites distants offrira aux clients du service O3b mPOWER la possibilité d’optimiser leurs opérations commerciales avec une grande flexibilité et agilité.

O3b mPOWER est le système de prochaine génération de SES basé sur des satellites en orbite terrestre moyenne (MEO - Medium Earth Orbit). Fort du succès d’O3b, chacun des 11 satellites à haut débit et faible latence O3b mPOWER offrira des services de connectivité similaires à la fibre optique (de plusieurs dizaines de Mb/s à plusieurs Gb/s) aux clients du monde entier.

Les stations sol O3b mPOWER sont techniquement plus évoluées que celles des satellites O3b. Elles sont notamment dotées d’une nouvelle génération d’antennes en fibre de carbone de 5,5 m de diamètre rapidement déployables et configurables, sans nécessité de photogrammétrie coûteuse et chronophage. De plus, elles seront équipées d’amplificateurs de puissance à semi-conducteurs à haute efficacité énergétique et de modules de commande d’antenne (ACU) à faible consommation.

Les stations sol O3b mPOWER prendront en charge les opérations et les transferts entre satellites, grâce à un système de gestion étroitement intégré avec les autres sous-systèmes logiciels de SES, et en particulier avec ARC (Adaptive Resource Control), système unique de gestion de ressources. Grâce à cette configuration, SES pourra gérer et optimiser les moyens orbitaux et terrestres de façon dynamique pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients. Ensemble, ces progrès technologiques offriront un gain d’efficacité et une réduction du coût total de possession.

Le lancement des trois premiers satellites O3b mPOWER est prévu au troisième trimestre 2021, et celui des trois suivants au premier trimestre 2022. À l’issue de leur mise à poste, les satellites O3b mPOWER commenceront à délivrer leurs services au troisième trimestre 2022.

Stewart Sanders, Executive Vice President of Technology et directeur du programme O3b mPOWER au sein de SES, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir choisi ces huit sites, sur lesquels les travaux ont déjà démarré. Nous sommes également en discussions avancées avec des acteurs et opérateurs télécoms qui souhaitent disposer de leur propre station sol O3b mPOWER. Cette perspective est particulièrement réjouissante, car cela signifie que le réseau de stations sol de commande, de contrôle et de communication de SES sera augmenté par des stations de communication appartenant aux clients, en adéquation avec leurs propres besoins en termes de lieu, de dimension et d’infrastructure. Certaines d’entre elles devraient être équipées de systèmes Cloud virtualisés à l’extrémité des réseaux déployés pour améliorer l’expérience des utilisateurs finaux. »

