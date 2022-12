Le système de santé chinois, très étendu, se prépare à un pic d'infections au COVID

Face à la recrudescence de l'épidémie et à l'ampleur des protestations, la Chine a commencé ce mois-ci à démanteler son régime "zéro COVID" de confinement et de tests incessants, devenant ainsi le dernier grand pays à s'engager à vivre avec le virus.

Ses mesures d'endiguement avaient ralenti l'économie à son taux de croissance le plus bas depuis près d'un demi-siècle, bloquant les chaînes d'approvisionnement et le commerce mondial. Comme les travailleurs chinois tombent de plus en plus souvent malades, on s'attend à davantage de perturbations à court terme avant que l'économie ne rebondisse plus tard l'année prochaine.

La Chine a signalé moins de 4 000 nouveaux cas symptomatiques locaux de COVID dans tout le pays pour le 22 décembre, et aucun nouveau décès dû au COVID pour un troisième jour consécutif. Les autorités ont restreint les critères de décès liés au COVID, suscitant les critiques de nombreux experts de la maladie.

Zhang Wenhong, directeur du Centre national des maladies infectieuses, a été cité jeudi par le journal The Paper, soutenu par le gouvernement de Shanghai, comme ayant déclaré que la Chine "devrait atteindre le pic d'infection d'ici une semaine".

"Le pic d'infection augmentera également le taux de maladies graves, ce qui aura un certain impact sur l'ensemble de nos ressources médicales", a-t-il déclaré, ajoutant que la vague durera encore un ou deux mois après cela.

"Nous devons être mentalement préparés au fait que l'infection est inévitable".

Néanmoins, M. Zhang a déclaré qu'il avait visité des maisons de retraite dans les environs de Shanghai, et qu'il avait remarqué que le nombre de personnes âgées souffrant de symptômes graves était faible.

Les infections en Chine sont susceptibles d'atteindre plus d'un million par jour et les décès plus de 5 000 par jour, un "contraste frappant" par rapport aux données officielles, a déclaré cette semaine Airfinity, une société de données sur la santé basée en Grande-Bretagne.

Un hôpital de Shanghai a estimé que la moitié des 25 millions d'habitants du centre commercial seraient infectés d'ici la fin de la semaine prochaine. Selon les experts, la Chine pourrait faire face à plus d'un million de décès dus au COVID l'année prochaine.

UNPREPARED

Le changement abrupt de politique de la Chine a pris au dépourvu un système de santé fragile, les hôpitaux se bousculant pour trouver des lits et du sang, les pharmacies pour des médicaments et les autorités pour construire des cliniques.

Plus d'une douzaine d'experts en santé mondiale, d'épidémiologistes, de résidents et d'analystes politiques interrogés par Reuters ont identifié l'échec de la vaccination des personnes âgées et de la communication d'une stratégie de sortie au public, ainsi qu'une concentration excessive sur l'élimination du virus, comme étant les causes de la tension sur l'infrastructure médicale de la Chine.

Une campagne de vaccination des personnes âgées, lancée il y a trois semaines, n'a pas encore porté ses fruits. Le taux de vaccination global de la Chine est supérieur à 90 %, mais le taux pour les adultes ayant reçu des rappels baisse à 57,9 %, et à 42,3 % pour les personnes âgées de 80 ans et plus, selon les données du gouvernement.

Le pays a dépensé beaucoup d'argent pour les installations de quarantaine et de test au cours des trois dernières années, au lieu de renforcer les hôpitaux et les cliniques et de former le personnel médical, ont déclaré ces personnes.

"Je suis très inquiet pour la Chine en raison du manque de vaccination de la population très vulnérable, du système de santé surchargé, des inégalités systémiques dans un pays aux normes de santé variables", a déclaré Leong Hoe Nam, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la clinique Rophi de Singapour.

"Il y a un manque incroyable de préparation à l'arrivée du virus malgré qu'ils aient ... largement prévenu."

La Commission nationale de la santé de Chine n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur ces critiques.

AUCUNE DONNÉE

L'Organisation mondiale de la santé n'a reçu aucune donnée de la Chine sur les nouvelles hospitalisations dues au COVID depuis que Pékin a levé sa politique de zéro COVID. L'OMS a déclaré que les lacunes dans les données pourraient être dues au fait que les autorités chinoises ont tout simplement du mal à comptabiliser les cas.

Face aux doutes croissants sur les statistiques de Pékin, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré jeudi que tous les pays, y compris la Chine, devaient partager les informations sur leurs expériences avec le COVID.

Alors que le COVID fait rage dans une ville chinoise après l'autre, les résidents qui vivaient dans le stress constant d'être potentiellement contraints à l'isolement apprennent maintenant à vivre avec le virus.

L'enseignante chinoise Yang Zengdong, dont toute la famille est isolée dans son appartement du centre-ville de Shanghai, légèrement malade du COVID, se réjouit du changement de politique. Il y a quelques semaines seulement, ils auraient tous été envoyés dans une installation de quarantaine, et leur immeuble aurait été verrouillé.

"Quand je pense à cette situation, mon sentiment est juste, wow, nous avons tellement de chance parce que maintenant nous pouvons nous isoler chez nous", a déclaré Yang.

"Cette vague est quelque chose que nous devons affronter, car il est impossible de rester fermé pour toujours", a-t-elle ajouté. "Elle peut avoir un certain impact sur l'économie et causer quelques problèmes dans la vie des gens, mais beaucoup d'entre nous voient l'espoir devant nous maintenant."