Les récentes attaques russes ont causé des dommages importants au réseau électrique ukrainien, mais un effondrement total est peu probable, a déclaré lundi Volodymyr Kudrytskyi, directeur de la société nationale de réseau ukrainienne Ukrenergo.

Depuis le 22 mars, les forces russes attaquent presque quotidiennement les centrales thermiques et hydroélectriques ukrainiennes ainsi que les principaux réseaux, ce qui a entraîné des coupures d'électricité dans de nombreuses régions du pays.

"Leur objectif (celui des Russes) est d'imposer des coupures d'électricité dans certaines grandes villes ukrainiennes, et notre objectif est de l'empêcher", a déclaré M. Kudrytskyi lors d'une interview accordée à Reuters.

DTEK, la plus grande entreprise privée d'énergie du pays, a déclaré que les attaques avaient endommagé cinq de ses six centrales électriques, qui ont perdu 80 % de leur capacité.

DTEK, qui couvre environ un quart des besoins du pays, a vu ses centrales thermiques et d'autres installations frappées à plusieurs reprises par des missiles, des drones et des pièces d'artillerie russes en plus de deux ans de guerre.

Les attaques de missiles ont également considérablement endommagé la plus grande centrale hydroélectrique ukrainienne de Zaporizhzhia, ainsi que les centrales de Kaniv et de Dnister.

La majeure partie de l'électricité ukrainienne est produite par trois centrales nucléaires, mais les centrales thermiques et hydroélectriques sont essentielles pour équilibrer le système lors des pics de consommation.

"La plus grande préoccupation actuelle est l'état de la production d'électricité, la partie qui permet d'équilibrer le système - la production hydroélectrique et thermique. L'ampleur des dégâts évoqués par DTEK est manifestement d'un niveau mondial (à grande échelle)", a déclaré M. Kudrytskyi.

Il a toutefois précisé que le système énergétique du pays n'était pas près de s'effondrer.

"Nous ne sommes absolument pas à un pas de l'effondrement. Un effondrement est un arrêt incontrôlé de la majeure partie ou de la totalité du système électrique. Cela ne s'est pas produit et ne se produira pas, c'est un scénario que nous considérons comme improbable", a-t-il déclaré.

M. Kudrytskyi a déclaré que l'Ukraine pourrait connaître des "problèmes localisés" dans certaines régions, comme à Kharkiv, ville de l'est du pays, ou à Odessa, dans le sud.

Le système énergétique de l'Union soviétique, et plus tard de l'Ukraine, était traditionnellement basé sur d'énormes centrales électriques, mais ces installations sont extrêmement difficiles à protéger contre les tirs de missiles.

"Tout d'abord, nous devons réfléchir à notre mix de production et à la manière de protéger nos actifs de production contre les frappes (aériennes)", a déclaré M. Kudrytskyi.

Cela ne sera possible que si l'Ukraine construit des centaines de petites centrales électriques dans tout le pays.

"Ce processus doit commencer immédiatement", a-t-il ajouté. (Reportage de Pavel Polityuk, édition de Louise Heavens)