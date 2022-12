Banxico, le nom de la Banque du Mexique, a déclaré que "les banques commerciales ont des niveaux de capital et de liquidités bien supérieurs aux minimums réglementaires."

Toutefois, Banxico a souligné que le Mexique est confronté à un "environnement plus complexe et incertain", caractérisé par une inflation élevée, des perspectives de croissance détériorées, des conditions financières mondiales tendues et des risques pour la stabilité financière dans les pays avancés.