Le système financier mexicain est stable et résilient dans un contexte de reprise de la pandémie - banque centrale

Le système financier du Mexique a une position résiliente et solide, a déclaré la banque centrale du pays mercredi lors du lancement de son rapport sur la stabilité financière, ajoutant que certaines vulnérabilités et certains risques observés pendant la pandémie se sont atténués.

Banxico, le nom de la Banque du Mexique, a déclaré que "les banques commerciales ont des niveaux de capital et de liquidité bien supérieurs aux minimums réglementaires" dans son rapport semestriel.

Les résultats des tests de résistance montrent que "l'indice de capitalisation des institutions bancaires au Mexique permettrait au système, au niveau agrégé et dans les six scénarios envisagés, de conclure la simulation avec des niveaux bien supérieurs au minimum réglementaire, y compris les tampons de capital", a déclaré Banxico.

Toutefois, Banxico a souligné que le Mexique est confronté à un "environnement plus complexe et incertain" caractérisé par une inflation élevée, une détérioration des perspectives de croissance et des conditions financières mondiales tendues.

Banxico a également mis en garde contre la possibilité d'un plus grand resserrement des conditions financières mondiales, d'une croissance économique mondiale plus faible que prévu, d'un nouvel affaiblissement de la demande globale et de nouvelles dégradations des notes de crédit du Mexique et de la compagnie pétrolière d'État Pemex en tant que risques pour la stabilité financière.