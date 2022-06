Le système financier mexicain est stable mais les risques mondiaux pèsent - banque centrale

"Le système financier mexicain maintient une position solide et résiliente", a déclaré la banque centrale dans son rapport semestriel sur la stabilité, soulignant que le pays respecte les niveaux de capitalisation minimum.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Réserve fédérale américaine a augmenté son taux d'intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage dans le but d'endiguer une inflation obstinément élevée ainsi qu'un ralentissement économique prévu et une hausse du chômage chez le principal partenaire commercial du Mexique.

La gouverneure de la banque centrale du Mexique, Victoria Rodriguez, a déclaré que la banque analyserait la décision de la Fed et en tiendrait compte, ainsi que d'autres facteurs, avant de voter plus tard ce mois-ci sur l'opportunité de relever ou non les taux d'intérêt.

Un sous-gouverneur de la banque centrale, Jonathan Heath, a déclaré qu'une hausse de 75 points de base était probable.

"Il est évident que nous devons voter ... À mon avis personnel, il y aura une majorité et nous verrons une augmentation de 75 points de base", a-t-il déclaré la semaine dernière.

La banque centrale du Mexique a signalé dans son rapport que la stabilité financière est confrontée à des risques en raison des effets résiduels de la pandémie COVID-19, des répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des pressions inflationnistes mondiales.

Banxico, comme la banque est connue, a également mis en garde contre une croissance économique mondiale plus faible que prévu, une faiblesse prolongée et accentuée de la consommation intérieure et de l'investissement au Mexique, ainsi que des ajustements possibles de la notation de crédit de la compagnie pétrolière publique Pemex.

"Je tiens à souligner que notre pays, par rapport à d'autres économies émergentes, dispose de fondamentaux solides tant du côté fiscal que du côté de la politique monétaire", a déclaré M. Rodriguez lors d'une conférence accompagnant le rapport.