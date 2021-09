Le système financier thaïlandais est stable, mais l'accès au crédit est limité - banque centrale

La banque numérique aidera à résoudre un problème d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME), a déclaré le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Sethaput Suthiwartnarueput, lors d'un séminaire d'affaires.

"La stabilité, la monnaie ou les finances ne devraient pas être un gros problème... car l'inflation n'est pas élevée, la monnaie est stable, le système financier est stable..." a-t-il déclaré.

Mais un "point sensible" est l'accès limité au crédit pour les particuliers et les PME, a-t-il ajouté, précisant que 60 % des PME n'ont pas été en mesure d'obtenir un crédit auprès des institutions financières.

Cependant, la BOT n'est toujours pas favorable à l'utilisation des crypto-monnaies pour le paiement des factures, en raison de la volatilité de leur valeur et d'autres risques, a déclaré M. Sethaput.

À l'avenir, le système financier sera plus numérique et plus vert, tandis que les lignes directrices de la BOT comprennent plus de données ouvertes et une concurrence plus ouverte pour les nouveaux acteurs, a-t-il déclaré.