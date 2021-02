Le système fiscal suisse doit être amélioré, selon des experts

Berne (awp/ats) - La place fiscale suisse doit être améliorée, selon un rapport publié jeudi. Ses auteurs ont émis seize recommandations, dont la réduction des impôts sur le capital et la fortune. Le Département fédéral des finances (DFF) doit présenter des mesures concrètes d'ici fin juin.

Le groupe d'experts Place fiscale suisse, composé de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux économiques et scientifiques, recommande aussi la suppression des taxes sur les transactions et la neutralité du financement. Des taxes d'incitations écologiques doivent également être développées.

Des procédures sont déjà en cours pour certains champs d'action. C'est par exemple le cas pour la réforme de l'impôt anticipé sur les intérêts, la suppression du droit de timbre d'émission sur le capital propre, la suppression partielle du droit de timbre de négociation et l'introduction d'une taxe au tonnage, précise le DFF dans un communiqué.

Dans leur rapport, les experts ont en outre loué les avantages du système fiscal suisse et rappelé la nécessité de les entretenir. Ils ont notamment mentionné l'accès simple aux administrations fiscales ainsi que le dialogue de confiance existant en termes de politique fiscale.

Les pistes d'amélioration citées dans le rapport restent générales. Ce sera au DFF de présenter des mesures concrètes fondées sur les recommandations du groupe mandaté par le ministre des finances Ueli Maurer. Le délai est fixé à fin juin.

