Le tableau de l'inflation est préoccupant, selon le ministre junior britannique des finances

L'inflation britannique a bondi le mois dernier pour atteindre son taux annuel le plus élevé depuis 1982, mettant la pression sur le ministre des finances Rishi Sunak pour qu'il propose davantage d'aide aux ménages et sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle continue à augmenter les taux d'intérêt malgré un risque de récession.

"Le tableau de l'inflation est ce qui est extrêmement préoccupant et fait des vagues en Amérique et en Europe également. Et c'est parce que c'est un problème vraiment mondial", a déclaré M. Clarke à la radio LBC.

"Nous faisons absolument confiance à la Banque d'Angleterre, qui est indépendante, pour régler ce problème et il est d'une importance vitale que nous ne compromettions pas son indépendance."