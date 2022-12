Le tankan de la BOJ montre une détérioration de l'humeur des fabricants au 4ème trimestre

L'indice global du sentiment des grands fabricants était de plus 7 en décembre, selon l'enquête de mercredi, contre plus 8 en septembre et plus 6 attendu dans un sondage Reuters. On s'attendait à ce qu'il se détériore encore pour atteindre plus 6 en mars.

L'enquête a également montré que les grandes entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses d'investissement de 19,2 % au cours de l'exercice financier se terminant en mars, contre une augmentation de 20,9 % attendue par les économistes et un gain de 21,5 % observé dans l'enquête précédente, selon le tankan.