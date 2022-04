Le tarif énergétique russe est plus efficace que l'interdiction - Conseil français

La découverte de morts civiles en Ukraine, où les forces russes se sont récemment retirées, alimente de nouveaux appels à des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie.

Alors qu'un embargo complet serait "gérable" pour les économies de l'UE, le coût serait très variable, frappant le plus durement la Lituanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Finlande et la République tchèque, a déclaré le Conseil d'analyse économique, qui est rattaché au cabinet du Premier ministre français.

"Il (un tarif) pourrait permettre aux pays petits mais les plus exposés ... de continuer à accéder à certaines importations de gaz russe, tout en asséchant les importations vers les pays plus grands et moins exposés qui sont plus à même de se substituer aux importations russes", a déclaré le conseil dans une étude.

Par exemple, un tarif de 40 % pourrait réduire l'impact sur les pays les plus exposés aux importations d'énergie russe à un quart ou un tiers de l'impact d'un embargo total, selon l'étude.

Les pays baltes et la Pologne ont fait pression pour que les importations d'énergie en provenance de Russie soient purement et simplement arrêtées, tandis que l'Allemagne s'est montrée réticente.

Cependant, Berlin a déclaré qu'elle se dirigeait progressivement vers un embargo.

Le Conseil d'analyse économique a déclaré qu'une interdiction totale de l'énergie pourrait en moyenne entraîner une perte de revenu national brut de 0,2 à 0,3 %, soit une perte de 100 euros (110 $) par adulte.

En Allemagne, la plus grande économie de l'UE, la perte de revenu national brut pourrait varier de 0,15 % à 3 %, selon le Conseil.

La France, deuxième économie de l'Union, serait parmi les pays les moins touchés, avec une perte économique de 0,15 à 0,3 %, car elle est beaucoup moins dépendante des importations d'énergie russe.

(1 $ = 0,9083 euros)