Le tassement de l'emploi intérimaire se confirme en août

"Le marché reste néanmoins à un niveau historiquement élevé", souligne Prism'emploi, qui fédère plus de 600 entreprises de recrutement et d'intérim.

L'emploi intérimaire a progressé dans la majorité des secteurs en août.

Les services ont enregistré le mois dernier une hausse de 9,6% de leurs effectifs par rapport à août 2017 et l'évolution a également été positive dans le BTP (+1,7%) et les transports (+0,8%).

En revanche l'intérim a reculé de 0,9% dans le commerce et de 3,3% dans l'industrie.

L'évolution des effectifs intérimaires diverge selon les catégories professionnelles et reste orientée à la hausse pour les plus qualifiés tandis qu'elle recule pour les moins qualifiés.

L'emploi des cadres et professions intermédiaires progresse ainsi de 4,8% et celui des employés s'inscrit en hausse de 3,3%.

Impactées par le recul dans l'industrie et le ralentissement dans le BTP, les catégories des ouvriers voient leurs effectifs intérimaires reculer de 1,6% (-0,9% pour les ouvriers qualifiés et -2,2% pour les ouvriers non qualifiés).

(Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)