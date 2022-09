Le taux d'exploitation des raffineries de pétrole américaines pourrait dépasser 90 % pour le troisième trimestre consécutif

Historiquement, les taux d'utilisation chutent au quatrième trimestre car les raffineurs commencent l'entretien hivernal et la consommation de carburant baisse après la fin de la saison estivale de conduite aux États-Unis. Le dernier trimestre de cette année, cependant, pourrait voir les opérateurs maintenir des taux de production élevés pour saisir les fortes marges du diesel, ont-ils dit.

Les prévisions excluent l'impact potentiel d'un ouragan majeur frappant la côte américaine du Golfe du Mexique, où se trouve près de la moitié des raffineries de pétrole du pays. Elles excluent également les pannes de raffinerie non planifiées ou une éventuelle récession économique profonde qui réduirait la demande, selon les analystes.

Les raffineurs éviteront d'être directement touchés par l'ouragan Ian, qui s'attaque à la Floride.

"La baisse des cracks de l'essence a tiré les marges de raffinage vers le bas ces dernières semaines, mais les marges globales restent assez intéressantes", a déclaré Matthew Blair, responsable de la recherche sur le raffinage chez le spécialiste de l'énergie Tudor Pickering Holt & Co. "Nous nous attendons à un taux de 90 % ou plus, à moins d'un ouragan majeur", a-t-il ajouté.

L'utilisation globale aux États-Unis - la quantité de pétrole traitée par rapport à la capacité nominale d'une usine - était supérieure à 92 % et 93 %, respectivement, aux deuxième et troisième trimestres de cette année, a-t-il dit. Le premier trimestre était en moyenne de 89,5 %.

Les marges bénéficiaires ont été très fortes cette année, mais se sont refroidies avec la baisse de la consommation d'essence. La marge provenant de la vente du diesel d'un baril de pétrole et du remplacement de ce baril, appelée marge de craquage du diesel, était cette semaine d'environ 54 $ par baril sur la côte du Golfe, contre environ 12 $ il y a un an, selon Refinitiv.

Les opérateurs de raffinerie ont fonctionné à des niveaux élevés cette année, en partie en raison des pertes de capacité dues aux fermetures d'usines pendant la pandémie de coronavirus. La capacité de production de pétrole brut des États-Unis a diminué de près d'un million de barils par jour depuis le début de 2020, pour atteindre 17,9 millions de barils par jour (bpj).

DEMANDE DE DIESEL

La demande en Europe a rendu l'offre de diesel plus serrée au niveau mondial, a déclaré John Auers, directeur général de Refined Fuels Analytics, qui fait partie du cabinet de conseil RBN Energy.

"Les marges sur le diesel seront plus élevées, a déclaré Auers. "Je pense que cela va pousser les marges de raffinage".

En août, la secrétaire américaine à l'Énergie, Jennifer Granholm, a écrit aux raffineurs Valero Energy, Chevron et Exxon Mobil pour leur demander de réduire les exportations de produits et de constituer des réserves de carburant aux États-Unis, citant "les niveaux historiquement bas d'essence et de diesel dans certaines parties du pays".

Cependant, les exportations de distillat, principalement de diesel, ont grimpé en flèche pour atteindre 1,76 million de bpj au cours de la semaine terminée le 16 septembre, contre 579 000 bpj un an plus tôt. Dans le même temps, les stocks ont chuté à 117,3 millions de barils, soit une baisse de 12 millions de barils par rapport à la même semaine de l'année précédente.

Les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre de diesel stimulent les activités des raffineries, a déclaré Robert Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho.

"Les raffineurs s'inquiètent du fait que la situation des distillats est à son plus bas niveau depuis plusieurs années", a déclaré Yawger. "Ils essaient de produire plus de distillat".

Maintenir les cours au-dessus de 90 % risque d'éroder davantage les marges sur l'essence. Environ 46 % d'un baril de pétrole est transformé en essence et seulement 27 % en diesel.

Les stocks d'essence américains ont augmenté de 1,6 million de barils au cours de la semaine terminée le 16 septembre pour atteindre 214,6 millions de barils, selon l'EIA.

La production de diesel pourrait bondir l'année prochaine, car Exxon achève l'extension de 250 000 bpj de sa raffinerie de Beaumont, au Texas, pour le traitement du pétrole. En contrepartie, LyondellBasell Industries prévoit de fermer définitivement sa raffinerie de Houston, d'une capacité de 263 776 bpj, d'ici la fin de 2023.