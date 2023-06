Le taux d'inflation annuel de l'Argentine a dépassé les 114% en mai, mais la hausse mensuelle est restée bien en dessous des prévisions des analystes et a affiché un ralentissement inattendu par rapport au pic du mois précédent.

La hausse mensuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) s'est élevée à 7,8 %, a déclaré mercredi l'agence de statistiques du pays, bien en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur une augmentation de 8,9 % et en deçà des 8,4 % enregistrés en avril, la plus forte hausse mensuelle depuis des dizaines d'années.

L'inflation annuelle, à son plus haut niveau depuis 1991, est également inférieure aux estimations des analystes de Reuters, qui tablaient sur une hausse de 116,1 %. Elle reste l'un des taux d'inflation les plus rapides au monde et dépasse de loin les pays voisins.

L'Argentine lutte depuis longtemps contre une inflation élevée, la faiblesse de sa monnaie et son endettement, mais les prix mondiaux élevés liés à la guerre en Ukraine et une sécheresse historique ont entravé la capacité du gouvernement à maîtriser les prix et à stabiliser l'économie.

La hausse rapide des prix a sapé la capacité de gain et l'épargne, entamé la popularité du gouvernement péroniste auprès des électeurs à l'approche des élections générales d'octobre et plongé dans la pauvreté environ quatre personnes sur dix dans le pays.

La banque centrale argentine a été contrainte d'augmenter le taux d'intérêt de référence à 97 % pour tenter de freiner l'inflation et de protéger le peso, l'inflation restant élevée alors même que le Brésil, le Mexique et le Chili ont vu leurs prix commencer à se tasser.

Une source de la banque centrale a déclaré à Reuters mercredi qu'un taux d'inflation plus faible que prévu devrait permettre à l'entité d'éviter une nouvelle hausse des taux lors de sa réunion hebdomadaire de jeudi.