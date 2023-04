Le taux d'inflation annuel du Canada a baissé à 4,3 % en mars, conformément aux attentes, une baisse des prix de l'énergie ayant permis de contenir l'indice des prix à la consommation malgré une hausse record des coûts hypothécaires, ont montré mardi les données de Statistique Canada.

DOUG PORTER, CHIEF ECONOMIST, BMO CAPITAL MARKETS

"C'était à peu près au milieu de la plaque. Il n'y a pas de grande surprise. Je voudrais juste souligner le fait qu'il y a beaucoup de saisonnalité en mars. Ainsi, la hausse de 0,5 % semble importante, mais en fait, pour le deuxième mois consécutif, les prix corrigés des variations saisonnières n'ont augmenté que de 0,1 %.

"Je dirais qu'il s'agit d'une modeste bonne nouvelle. Nous avons vu la baisse attendue dans toutes les mesures de base. Les choses se déroulent en grande partie comme prévu".

"Outre la légèreté du chiffre global corrigé des variations saisonnières, je voudrais souligner que si vous regardez la tendance sur trois mois des mesures de base de la Banque du Canada, elles diminuent, mais elles sont encore un peu trop chaudes pour être confortables."

DEREK HOLT, VICE-PRÉSIDENT DE L'ÉCONOMIE DES MARCHÉS DE CAPITAUX À LA SCOTIABANK

"Je ne pense pas que le rapport nous ait apporté beaucoup d'informations nouvelles... Nous avons toujours une inflation de base persistante et collante, et je pense que cela permet à la Banque du Canada de continuer à surveiller les pressions inflationnistes persistantes... Et je pense que (le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff) Macklem a eu raison d'insister sur la façon dont il examine l'inflation des services, les salaires par rapport à la productivité, et dans l'ensemble, ces éléments suggèrent qu'il y a encore du travail à faire".