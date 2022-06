Le taux d'inflation annuel du Mexique atteint son plus haut niveau en 21 ans, une hausse des taux est envisagée

L'inflation a augmenté de 7,65 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mai, soit un peu moins que le sommet de 7,68 % atteint en avril.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,18 % en mai, par rapport au mois précédent. L'indice de base, très surveillé, qui exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,59 % au cours du mois, tandis que l'inflation de base annuelle a atteint 7,28 %.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une inflation globale annuelle de 7,62 % et une inflation de base annuelle de 7,24 %.

Banxico, comme s'appelle la banque centrale, a un objectif d'inflation de 3 % plus ou moins un point de pourcentage et a augmenté son taux d'intérêt de référence de 300 points de base depuis la mi-2021 pour atteindre son niveau actuel de 7 %.

Le ministère mexicain des finances a récemment fait valoir que les chiffres montrent que l'inflation est "maîtrisée", en partie grâce aux subventions gouvernementales pour le carburant et à un plan anti-inflation récemment mis en œuvre.

Dans le cadre de ce plan, la production d'articles tels que le maïs, le riz et les haricots va augmenter, dans le but de garantir des prix équitables pour un panier d'aliments de base.

Toutefois, le gouverneur adjoint de Banxico, Jonathan Heath, a déclaré sur Twitter qu'avec les dernières données, "le plus inquiétant est l'inflation pour les produits alimentaires", qui a atteint son plus haut niveau depuis 1999.

La semaine dernière, Banxico a déclaré qu'elle était prête à agir plus énergiquement sur la politique monétaire si nécessaire afin de ramener l'inflation vers l'objectif, et qu'elle pourrait mettre en œuvre une hausse de taux de 75 points de base lors de sa prochaine réunion plus tard dans le mois.

"Dans l'ensemble, l'impression élevée de l'inflation de base en mai, la forte diffusion des pressions sur les prix, la détérioration des anticipations d'inflation et les signaux du Comité fédéral de l'open market seraient cohérents avec une hausse des taux de 75 points de base" lors de la prochaine réunion de la banque le 23 juin, a déclaré Alberto Ramos, économiste chez Goldman Sachs.

Certains analystes, comme Nikhil Sanghani de Capital Economics, sont d'avis que la banque mexicaine procédera plutôt à une nouvelle hausse de 50 points de base de son taux, à 7,50 %.

Les chiffres du Mexique ont été publiés alors que l'inflation brésilienne s'est révélée inférieure aux attentes en mai, la banque centrale de la plus grande économie d'Amérique latine augmentant également ses taux de manière agressive.

Étant donné que l'inflation annuelle du Brésil reste à deux chiffres, à 11,73 %, les analystes prédisent que le cycle de resserrement de la politique monétaire n'est pas encore terminé.

David Beker de Bank of America Merrill Lynch Brazil prévoit "une dernière hausse" de 50 points de base en juin, portant le Selic à 13,25%.