Le taux d'inflation de détail de l'Inde a probablement atteint un sommet en septembre - analystes

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde s'est accélérée pour atteindre un sommet de cinq mois de 7,41% en septembre, contre 7% le mois précédent, selon des données publiées mercredi.

L'inflation alimentaire, qui représente près de 40 % du panier de l'IPC, a augmenté de 8,60 % en septembre, contre 7,62 % en août.

"Le mois de septembre devrait marquer le pic de l'inflation", a déclaré Shilan Shah, économiste principal pour l'Inde chez Capital Economics, dans une note.

"La reprise tardive de la mousson a stimulé les perspectives de production agricole, ce qui devrait maintenir un couvercle sur les prix. Les effets de base feront baisser davantage l'inflation énergétique."

Comme l'inflation des produits alimentaires et de l'énergie est sur le point de baisser et que la croissance risque de s'essouffler, M. Shah s'attend à ce que la Reserve Bank of India augmente les taux par paliers plus petits.

"Notre opinion (est) que la banque centrale reviendra à des hausses par incréments de 25 pb à partir de décembre."

Lors des trois dernières réunions, la RBI a relevé ses taux de 50 points de base chacun. Cependant, l'inflation de détail est restée au-dessus de l'objectif de la RBI pendant trois trimestres.

Shah a fait remarquer qu'il y a maintenant des signes provisoires d'une activité économique plus faible, soulignant la contraction de la production industrielle en août et la baisse de l'indice PMI (Purchasing Managers Index) en Inde.

Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et certains économistes ont réduit leurs prévisions de croissance pour l'Inde pour l'année fiscale en cours.

Cependant, aidé en partie par la détente des prix mondiaux des produits de base, le taux d'inflation de l'Inde devrait se modérer à partir de maintenant, atteignant probablement "un peu en dessous" de la marque des 6% d'ici février ou mars, a déclaré Morgan Stanley dans une note.

La RBI vise à maintenir l'inflation dans une fourchette de 2 % à 6 %.

Le Credit Suisse a déclaré que le taux d'inflation d'octobre sera probablement inférieur de 1 % étant donné une base plus élevée, notamment pour les prix des denrées alimentaires.

"L'impulsion incrémentale dans l'indice de base semble également faible, en particulier avec la chute des prix des biens mondiaux", a déclaré Neelkanth Mishra, analyste de recherche au Credit Suisse, dans une note.