En glissement mensuel, l'inflation a été de 2,2%, a indiqué l'Agence centrale des statistiques dans un communiqué publié jeudi en fin de journée.

"Au cours du mois d'avril 2022, des taux élevés d'échanges ont été observés entre les consommateurs et les détaillants en raison de la célébration de deux grands événements religieux, ce qui a légèrement augmenté les prix des articles alimentaires et non alimentaires", a-t-elle précisé.