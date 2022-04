Le taux d'intérêt moyen du prêt immobilier américain grimpe à 4,9%, plus haut niveau depuis trois ans

Le taux d'intérêt moyen du prêt immobilier américain le plus populaire a continué à grimper la semaine dernière pour rester à son plus haut niveau depuis plus de trois ans, d'après une enquête publié ce mercredi, alors que la Réserve fédérale signale qu'elle va resserrer agressivement sa politique monétaire pour freiner l'inflation.

La Mortgage Bankers Association (MBA) a déclaré que le taux contractuel moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans a augmenté à 4,9 % au cours de la semaine terminée le 1er avril, contre 4,8 % une semaine plus tôt, maintenant les taux hypothécaires à leur plus haut niveau depuis décembre 2018. Les taux hypothécaires ont maintenant augmenté de près de 1,6 point de pourcentage depuis le début de l'année, soit la hausse la plus rapide des coûts d'emprunt immobilier depuis 1994.

Les prix des maisons ont gagné environ 35 % depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que la banque centrale américaine a contribué à alimenter le marché immobilier en abaissant les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro, selon l'indice Zillow Home Value. Le mois dernier, la Fed a relevé son taux de référence pour les prêts au jour le jour pour la première fois en plus de trois ans et a indiqué que les taux augmenteraient plus rapidement que ce que les marchés financiers avaient prévu, ce qui a freiné la demande des acheteurs de maisons. Les investisseurs voient la Fed porter le taux des fonds fédéraux à 2,5 %-2,75 % d'ici la fin de l'année, alors que la fourchette cible actuelle se situe entre 0,25 % et 0,5 %.

La MBA a déclaré que son indice composite du marché, une mesure du volume des demandes de prêts hypothécaires, a chuté de 6,3% sur une base désaisonnalisée à 398,5, le plus bas niveau depuis mars 2019. L'indice de refinancement a également chuté de 9,9 % pour atteindre le plus bas niveau depuis mars 2019, a indiqué la MBA.