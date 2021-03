Le taux de chômage a très légèrement diminué en février

Zurich (awp) - Le taux de chômage a très légèrement reculé à 3,6% en février, après avoir atteint 3,7% en janvier, ce qui était du jamais vu depuis avril 2010.

Sur un an, le chômage a touché 50'131 personnes de plus, ce qui correspond à un bond de 42,5%. En février 2020, avant l'éclatement de la crise liée au coronavirus, le taux de chômage suisse atteignait 2,5%.

L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 259'735 personnes, soit 1764 de moins que le mois précédent, selon les relevés du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publiés lundi. La Suisse dénombre 69'336 demandeurs d'emploi de plus, soit une hausse de 36,4%, qu'au même mois de 2020.

Les économistes interrogés par AWP prévoyaient que le taux de chômage s'établirait entre 3,6% et 3,9% en février.

Le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a diminué de 2,5%, affectant 17'328 personnes. En comparaison annuelle, il a augmenté de 5208 personnes (+43%). Le nombre des chômeurs de 50-64 ans s'est légèrement rétracté de 0,5% pour s'établir à 47'288 personnes. En un an, leur nombre a bondi de 41,5%.

Le nombre de places vacantes annoncées en février a augmenté de 5737, atteignant 38'678, dont 26'143 étaient soumises à l'obligation d'annonce.

En décembre 2020, le chômage partiel a reculé de 1% par rapport à novembre, touchant 293'678 personnes. Le nombre d'entreprises y ayant eu recours a crû de 1%, touchant 34'667 sociétés. Le nombre des heures de travail perdues a diminué de près de 3%, à 18'610'337 heures. Un an plus tôt, le chômage partiel avait sévi dans 152 entreprises, touchant 3279 personnes et entraînant la perte de 154'535 heures de travail.

Courant décembre, 2123 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage.

ck/al