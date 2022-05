Le taux de chômage américain devrait baisser à 3,5 % en avril, mais les créations d'emplois vont ralentir

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, qui sera publié vendredi, devrait également montrer que les salaires ont solidement augmenté le mois dernier et souligner les solides fondamentaux de l'économie malgré une baisse du produit intérieur brut au premier trimestre.

"Les consommateurs ont de l'argent à brûler et les entreprises essaient d'embaucher des gens, mais la pénurie de main-d'œuvre s'aggrave, si tant est qu'elle existe", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. "Je pense que nous assistons au début d'une spirale des prix des salaires, et cela va être une noix difficile à casser, même pour la banque centrale."

La masse salariale non agricole a probablement augmenté de 391 000 emplois le mois dernier après avoir augmenté de 431 000 en mars, selon une enquête Reuters auprès des économistes. Cela marquerait un ralentissement par rapport au gain moyen de 562 000 emplois par mois au premier trimestre et mettrait fin à une série de 11 mois de gains salariaux supérieurs à 400 000. Les estimations varient entre 188 000 et 517 000 emplois supplémentaires.

Le taux de chômage devrait baisser à 3,5 %, ce qui serait le plus bas niveau depuis février 2020. Le taux de chômage était de 3,6 % en mars et a diminué de quatre dixièmes de point de pourcentage cette année.

Il y a eu un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi le dernier jour de mars, ce qui a élargi l'écart entre les emplois et les travailleurs à un niveau record de 3,4 % de la population active, contre 3,1 % en février.

Mercredi, la Réserve fédérale a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse en 22 ans, et a déclaré que la banque centrale américaine commencerait à réduire ses avoirs en obligations le mois prochain. Elle a commencé à augmenter les taux en mars. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes que "le marché du travail est extrêmement tendu et que l'inflation est beaucoup trop élevée."

Certains craignent que la Fed ne relève trop les taux et n'étouffe la croissance économique. Bien que le PIB se soit contracté au premier trimestre sous le poids d'un déficit commercial record, la demande intérieure a été forte, avec une reprise des dépenses de consommation et une accélération des investissements des entreprises en équipements.

QUIRK SAISONNIER

Une partie du ralentissement anticipé de la masse salariale le mois dernier refléterait également une bizarrerie saisonnière. Le mois d'avril est l'un des mois les plus forts pour la croissance de l'emploi, ce qui est normalement anticipé par le facteur d'ajustement saisonnier, le modèle que le gouvernement utilise pour éliminer les fluctuations saisonnières des données.

Les salaires non corrigés des fluctuations saisonnières ont généralement dépassé le million en avril, à l'exception de 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 faisait rage.

"Le facteur d'ajustement saisonnier prévoit une forte embauche en avril et a, en moyenne, réduit l'emploi désaisonnalisé de 820 000", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. "Par conséquent, nous supposons que le facteur d'ajustement saisonnier entraînera encore 800 000 emplois en avril."

La pénurie croissante de travailleurs était évidente cette semaine dans d'autres rapports sur le marché du travail, qui ont tous indiqué un ralentissement de la progression de l'emploi en avril. L'écart entre l'offre et la demande de main-d'œuvre se creusant, les salaires ont probablement maintenu leur fort rythme de croissance.

Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,4 %, ce qui correspond au gain de mars. Cela ramènerait l'augmentation des salaires d'une année sur l'autre à un taux encore robuste de 5,5 %, contre 5,6 % en mars. Mais la croissance des salaires pourrait surprendre à la hausse car la période d'enquête pour le rapport sur l'emploi d'avril comprenait le 15e jour du mois.

La rémunération des travailleurs américains a enregistré sa plus forte hausse en plus de trois décennies au premier trimestre, contribuant à soutenir la demande intérieure.

"Après une très forte augmentation des coûts de l'emploi au premier trimestre, des preuves de pressions à la hausse sur les salaires se poursuivant au deuxième trimestre maintiendraient les risques en faveur d'une Fed plus faucon", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup à New York.

Bien que M. Powell ait déclaré mercredi qu'une hausse des taux de 75 points de base n'était pas sur la table, certains économistes pensent que la Fed pourrait relever son taux d'intérêt de référence au-dessus de son taux neutre estimé entre 2 et 3 %.

D'autres détails du rapport d'avril sur l'emploi ont probablement été solides. La semaine de travail moyenne devrait avoir augmenté à 34,7 heures, contre 34,6 heures en mars. Le flux régulier de travailleurs réintégrant la population active s'est également probablement poursuivi le mois dernier. Un total de 722 000 personnes sont entrées dans la population active en février et en mars.

L'inflation annuelle augmentant à son rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans, l'augmentation du coût de la vie pousse certaines personnes qui avaient pris leur retraite à réintégrer la population active.