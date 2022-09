Le taux de chômage d'août en Corée du Sud atteint un niveau record

Le taux de chômage du pays, corrigé des variations saisonnières, est passé de 2,9 % en juillet à 2,5 % en août, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis le début de la publication des données en juin 1999, selon les statistiques de la Corée.

Le nombre de personnes employées a augmenté de 807 000 par rapport au même mois de l'année précédente, étendant les gains annuels à un 18e mois consécutif. Le rythme des gains a toutefois été plus modéré que les 826 000 de juillet et les 841 000 de juin.

"La croissance de l'emploi devrait ralentir à l'avenir, car les incertitudes augmentent quant à la détérioration des conditions extérieures et à l'affaiblissement de la consommation en raison de l'inflation élevée et des hausses des taux d'intérêt", a déclaré le vice-ministre des finances Bang Ki-sun lors d'une réunion de politique économique après la publication des données.

L'augmentation est principalement due au secteur manufacturier, qui a ajouté 240 000 employés, le plus important selon la catégorisation actuelle qui a débuté en 2013, suivi par les 123 000 employés du secteur de la santé et des services sociaux et les 9 000 employés du secteur de l'agriculture et de la pêche.

Par groupe d'âge, les 60 ans et plus ont représenté plus de la moitié en ajoutant 454 000, tandis que les travailleurs dans la cinquantaine, la trentaine et la vingtaine, ont augmenté de 182 000, 98 000 et 65 000, respectivement.