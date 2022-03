Le taux de chômage de février en Corée du Sud atteint un niveau record

Le mois dernier, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières a chuté à 2,7%, selon les données de Statistics Korea publiées mercredi, soit le taux le plus bas depuis le début de la publication des données en juin 1999. Il s'élevait à 3,6 % en janvier.

Le nombre d'employés a augmenté de 1,037 million par rapport à l'année précédente en février, ce qui n'est pas loin de la croissance de 1,135 million d'emplois enregistrée en janvier, la plus importante depuis mars 2000.

Le pays a perdu des emplois pour un 12e mois consécutif de mars 2020 à février 2021, tandis que le taux de chômage a grimpé en flèche pour atteindre son plus haut niveau en 20 ans, soit 5,2 %, en janvier 2021, le coronavirus ayant frappé le marché du travail de la nation.

Une ventilation des données a montré que 254 000 emplois ont été ajoutés dans les soins de santé et les services sociaux, soit un quart du nombre total, tandis que quelque 135 000 emplois ont été ajoutés dans les transports et les entrepôts.

Les emplois dans le secteur du commerce de gros et de détail ont toutefois continué à diminuer, perdant 47 000 emplois par rapport à l'année précédente. Ceux du secteur clé de la fabrication ont augmenté de 32 000, mais c'était moins qu'un mois plus tôt et la croissance est restée faible.

Pour soutenir l'économie, le gouvernement a alloué environ un tiers des dépenses publiques totales au bien-être et à l'emploi, et a promis de dépenser environ 70 % du budget fiscal annuel au cours du premier semestre de 2022.