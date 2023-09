Les Noirs américains ont été le seul groupe racial ou ethnique des États-Unis à voir leur taux de chômage baisser en août, ce qui a contribué à ramener l'écart entre les taux des Noirs et des Blancs à un niveau presque record.

L'augmentation du taux de chômage à 6 % pour les Afro-Américains en juin, alors que les taux pour d'autres groupes démographiques clés ont baissé ou sont restés stables, a fait craindre à certains économistes qu'elle ne soit le signe d'un affaiblissement plus important du marché de l'emploi. Historiquement, le taux de chômage des Afro-Américains a augmenté avant l'approche d'une récession et est généralement remonté avant celui d'autres groupes.

Or, les chiffres publiés vendredi par le Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) montrent que le taux de chômage des Noirs a baissé pour le deuxième mois consécutif. La baisse d'un demi-point de pourcentage en août, à 5,3 %, est intervenue alors que les taux pour les Blancs, les Hispaniques et les Américains d'origine asiatique ont tous augmenté.

Le taux de chômage global aux États-Unis est passé de 3,5 % à 3,8 %, mais cette hausse est due à l'augmentation de la main-d'œuvre. L'emploi global, mesuré par des enquêtes auprès des employeurs et des ménages, a augmenté en août.

L'écart de taux de chômage entre les Noirs et les Blancs américains est retombé à 1,9 point de pourcentage, soit 0,3 point de pourcentage de moins que l'écart record de 1,6 point enregistré en avril.