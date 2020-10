Le taux de chômage devrait grimper à 9,7% fin 2020 contre 8,1% fin 2019

Paris (awp/afp) - Le taux de chômage en France grimperait à 9,7% de la population active en fin d'année, soit 1,6 point de plus qu'un an plus tôt, selon la note de conjoncture de l'Insee publiée mardi.

Paradoxalement, malgré la baisse de l'emploi, le taux de chômage avait reculé au premier semestre (à 7,1%) car pendant le confinement un grand nombre de personnes sans emploi avaient interrompu leurs recherches, conduisant à une baisse du nombre de chômeurs au sens du bureau international du travail (BIT).

Mais cet effet, spécifique au confinement, s'estompera en grande partie au second semestre avec un taux de chômage prévu à 9% au troisième trimestre puis à 9,7% fin 2020. En septembre, l'Insee tablait sur un taux "autour de 9,5%".

Cette hausse est la conséquence des suppressions d'emploi massives intervenues au premier semestre (715.000 emplois salariés), qui augmenteraient très légèrement au second semestre pour atteindre 730.000 emplois salariés et 840.000 emplois au total.

Ce net recul de l'emploi (de l'ordre de -3% en moyenne annuelle) serait cependant beaucoup moins marqué que celui du PIB (-9%), "du fait tout à la fois du dispositif d'activité partielle, ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d'un phénomène de rétention de main-d'oeuvre de la part de certaines entreprises qui conserveraient à ce stade une grande partie de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité", selon l'Insee.

Près d'un tiers des pertes d'emploi au premier semestre s'est concentré dans les secteurs durablement impactés (transport de voyageurs, aéronautique, hébergement-restauration, activités culturelles et sportives) alors même qu'ils ne représentent que 13% de l'emploi salarié.

Au second semestre, la quasi stabilité de l'emploi salarié est la conséquence de deux effets opposés: "d'une part le rebond de l'activité et la reprise des embauches dans certains secteurs (industrie hors matériels de transport, construction, commerce, services aux entreprises et services non marchands) dynamiseraient l'emploi; d'autre part les effectifs continueraient de se réduire dans les secteurs affectés durablement par la crise (transports et services aux ménages)". Dans l'hébergement-restauration, "après un léger rebond à l'été, l'activité resterait durablement dégradée".

Enfin, l'effet du plan de relance en faveur de l'emploi des jeunes mis en oeuvre à partir de juillet (prime à l'embauche pour les salariés de moins de 26 ans, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation) serait selon l'Insee "relativement limité" d'ici la fin de l'année, empêchant toutefois "que le niveau de l'emploi ne se dégrade davantage".

