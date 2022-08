Le taux de chômage en Australie atteint son plus bas niveau depuis 48 ans, alors que l'emploi diminue.

Les chiffres du Bureau australien des statistiques publiés jeudi ont montré que le taux de chômage a baissé à 3,4%, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'il se maintienne à 3,5%. Il s'agit du taux le plus bas depuis août 1974, ce qui ne fait qu'ajouter aux preuves que le marché du travail est tendu.

Pourtant, l'emploi net a également surpris en chutant de 40.900 en juillet, manquant les prévisions d'une augmentation de 25.000 et constituant la première baisse depuis octobre de l'année dernière.

Pour assombrir davantage le tableau, le nombre de chômeurs a également diminué de 20 200 et a fait baisser de manière inattendue le taux d'activité de 66,8 % à 66,4 %.

Tout ce bruit statistique a limité l'impact sur le marché, le dollar local n'ayant baissé que d'une fraction à 0,6927 $, tandis que les contrats à terme continuaient à parier que la Reserve Bank of Australia (RBA) continuerait à augmenter les taux d'intérêt sans se décourager.

Bjorn Jarvis, responsable des statistiques du travail à l'ABS, a fait remarquer que le mois de juillet a coïncidé avec les vacances scolaires d'hiver et les absences des travailleurs liées à la COVID-19, ce qui a entraîné une baisse des heures travaillées.

"Pendant la pandémie, il n'a pas été rare d'observer des changements ou des ralentissements plus importants que d'habitude dans l'emploi et les heures de travail autour des vacances scolaires", a déclaré Jarvis.

Il y avait également des signes de force dans les mesures de sous-emploi et de sous-utilisation qui sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1982, et celles-ci ont tendance à être bien corrélées avec la hausse des salaires.

Les données publiées mercredi montrent que la croissance des salaires a augmenté modestement au cours du trimestre de juin pour atteindre 2,7 %, loin derrière l'inflation à 6,1 %. Pourtant, il s'agit toujours d'un sommet en huit ans et la croissance des salaires accordée dans le secteur privé s'est accélérée à 3,8 %.

Les enquêtes auprès des entreprises ont montré que les entreprises ont du mal à trouver une main-d'œuvre adéquate et sont prêtes à payer pour conserver leur personnel.

La RBA a souligné que sa liaison avec les entreprises montre que les salaires et les primes sont en hausse et que l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre ne fera qu'ajouter aux pressions inflationnistes.

Cherchant à refroidir l'économie, la banque centrale a déjà relevé les taux d'intérêt de 175 points de base depuis le mois de mai pour atteindre 1,85 % et les marchés tablent sur un pic autour de 3,6 % d'ici avril prochain.

"Les indicateurs de la demande de main-d'œuvre restent fermes, ce qui suggère que la chute de l'emploi en juillet sera de courte durée", a déclaré Sean Langcake, responsable des prévisions macroéconomiques pour BIS Oxford Economics.

"Tous les signes indiquent que le marché du travail est très tendu".