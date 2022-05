Le taux de chômage en Inde augmente à 7,83% en avril - CMIE

Le taux de chômage urbain a augmenté à 9,22% en avril, contre 8,28% le mois précédent, tandis que le taux de chômage rural a glissé à 7,18% contre 7,29%, selon les données.

Le taux de chômage le plus élevé de 34,5 % a été enregistré dans l'État septentrional de l'Haryana, suivi de 28,8 % au Rajasthan.

Les économistes affirment que les opportunités d'emploi ont été frappées par l'atonie de la demande intérieure et la lenteur de la reprise économique dans un contexte de hausse des prix.

L'inflation des prix de détail a atteint son plus haut niveau depuis 17 mois, à 6,95 %, en mars, et devrait atteindre un pic d'environ 7,5 % plus tard cette année, a déclaré Shilan Shah, économiste chez Capital Economics, à Singapour, dans une obligation samedi. Il s'attend à une hausse du taux repo par la banque centrale en juin.

Les données du CMIE, basé à Mumbai, sont suivies de près par les économistes et les décideurs politiques car le gouvernement ne publie pas ses propres chiffres mensuels.

Ils ont également observé la baisse du taux de participation au marché du travail - la proportion de personnes ayant un emploi ou cherchant du travail parmi la population active. Ce taux a glissé à 39,5 % en mars 2022, contre 43,7 % en mars 2019, selon les données antérieures du CMIE, car des millions de personnes ont perdu leur emploi pendant la pandémie.