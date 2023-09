Washington (awp/afp) - Le taux de chômage aux Etats-Unis a grimpé en août à son plus haut niveau depuis février 2022, mais les créations d'emplois ont été plus nombreuses qu'attendu, a annoncé vendredi le département du Travail.

Le taux de chômage s'établit à 3,8%, contre 3,5% en juillet. Et 187.000 emplois ont été créés, plus que les 170.000 qui étaient attendus par les analystes. En revanche, les créations d'emplois de juin et juillet ont été révisés en forte baisse, avec au total 110.000 créations de moins que ce qui avait été initialement annoncé.

afp/al