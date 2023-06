Genève (awp) - Le marché suisse du travail reste très dynamique. Le nombre de bénéficiaires de l'assurance-chômage a en effet encore reculé en mai, le taux de chômage s'installant sous la barre des 2%.

Fin mai, 88'076 personnes étaient inscrites dans des offices régionaux de placements (ORP), ce qui correspond à un taux de chômage de 1,9%, contre 2,0% en avril, écrit mercredi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Par rapport à mai 2023, le nombre de chômeurs a reculé de 9928 ou de 10,1%.

Si le taux de chômage était déjà descendu à 1,9% en septembre et octobre 2022, le nombre de chômeurs inscrits n'a jamais été aussi faible depuis décembre 2001, il y a plus de 21 ans.

Le chômage chez les jeunes de 15 à 25 ans a reculé de 2,2% ou 169 personnes sur un mois, ou de 6,6% sur un an, constate encore le Seco. Chez les plus de 50 ans, la baisse est encore plus marquée et s'inscrit à 3,3% ou 903 personnes sur un mois, et même à 15,6% sur un an.

Le nombre total de demandeurs d'emplois a quant à lui reculé de 12,5% par rapport à mai 2022 pour s'établir à 153'468. Celui des places vacantes s'est tassé de 416, passant à 51'807, dont 32'897 soumises à l'obligation d'annonce.

Genève affiche toujours le taux le plus élevé

Par canton, Genève demeure le cancre du pays avec un taux de 3,6%, derrière le Jura (3,2%) et Vaud (3,1%). A la différence des autres cantons, Vaud comptabilise cependant les chômeurs en fin de droit dans ses statistiques. En employant la même méthode de calcul que les autres cantons, le taux de chômage serait donc de 2,7%, souligne mercredi l'Etat de Vaud dans un communiqué distinct.

Le premier de classe reste Appenzell Rhodes-Intérieures avec un taux de 0,4% ou 71 inscrits, devant Obwald et Nidwald (0,6% chacun). En chiffres absolus, c'est le poids lourd démographique Zurich qui concentre le plus grand nombre de bénéficiaires, soit 24'010 personnes.

Par région, le taux de chômage est resté inchangé à 1,6% en Suisse alémanique par rapport à avril tandis qu'il a reculé de 0,1 point de pourcentage à 2,7% dans les régions latines du pays. Par sexe, le chômage touchait en mai 1,8% des femmes et 2,0% des hommes actifs, des chiffres en baisse de 0,1 point par rapport à avril.

Enfin toujours par rapport à avril, le taux de chômage est resté en mai stable à 1,3% pour les Suisses et a reculé de 0,1 point à 3,5% pour les étrangers.

Les réductions d'horaires de travail sont un phénomène en voie de disparition et ne concernaient en mai 2023 plus que 75 entreprises, contre 3490 un an plus tôt. Enfin, quelque 2506 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois écoulé.

