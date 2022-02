Le taux de chômage reste stable en janvier

Berne (awp) - Le taux de chômage en Suisse est resté quasi-stable à 2,6% en janvier par rapport au mois précédent. Le nombre de places vacantes annoncées a par ailleurs augmenté, indique lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Durant le mois sous revue, 122'268 personnes étaient inscrites au chômage auprès des Offices régionaux de placement, soit 540 de plus qu'en décembre. En comparaison annuelle, le nombre de chômeurs a diminué de 47'485 personnes (-28%), précise le communiqué. Début 2021, cet indicateur était encore très affecté par la pandémie de coronavirus et le taux de chômage avait connu un pic à 3,7% en janvier, un plus haut depuis 2010.

En moyenne annuelle, le taux de chômage s'est inscrit à 3,0% en 2021. Malgré le variant Omicron, les économistes fédéraux prévoient une embellie pour les prochains mois: le taux de chômage moyen est attendu à 2,4% d'ici la fin de l'année en cours.

Les experts interrogés par l'agence de presse AWP anticipaient un taux de chômage entre 2,2% et 2,7% en janvier.

Par catégorie, le chômage des jeunes (15-24 ans) s'est contracté de 1,6% à 10'400 personnes en janvier. Sur un an, le repli est de 41,5%.

Le nombre de personnes en recherche de travail dans la catégorie des 50-64 ans a légèrement augmenté (+0,3%) pour s'établir à 37'868 personnes. Le chiffre a reculé de 20,3% en glissement annuel.

Parmi les demandeurs d'emploi, 41,9% étaient des femmes et 58,1% des hommes, et en considérant la nationalité, 50,5% étaient des étrangers et 49,5% des Suisses. Pour les Helvètes, le taux de chômage a baissé de 0,5% en janvier mais il a progressé de 1,4% pour les non détenteurs du passeport rouge à croix blanche.

L'ensemble des chômeurs s'inscrit pour sa part à 206'867 personnes, soit 2809 de moins qu'en décembre.

Quant aux places vacantes annoncées, elles se sont étoffées de 10'881 à 58'412, dont 43'811 étaient soumises à l'obligation d'annonce.

Le chômage partiel recule aussi

La pandémie continuant à relâcher son emprise sur le marché du travail suisse, les réductions de l'horaire de travail ont affecté 44'753 personnes en novembre 2021, une baisse de 7,3% sur un mois. Le nombre d'entreprises ayant recours à cet outil s'est replié de 6,7% à 7384. En novembre 2020, 34'311 sociétés avaient une partie de leur personnel au chômage partiel.

Au niveau des cantons romands, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. Il est de 3,7% (stable sur un mois) pour le canton de Vaud, 3,5% (stable) en Valais, 3,7% (stable) pour Neuchâtel, 4,4% (stable) à Genève et 4,2% au Jura, où il reflué 0,3 point de pourcentage. Dans le canton de Fribourg, le taux chômage s'est un peu accentué (+0,1 point de pourcentage) à 2,9%.

Au Tessin, cet indicateur a progressé de 0,1 point de pourcentage à 3,2%.

