Le taux de chômage reste très bas en Suisse, à 2,4%

Berne (awp) - Le taux de chômage en Suisse en août est resté stable en août par rapport au mois précédent, à 2,4%. Il n'avait jamais été aussi bas depuis septembre 2008. Le taux est conforme aux dernières prévisions des spécialistes.

En comparaison annuelle, le nombre d'inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) a reculé de 0,6% ou 27'685 personnes, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

A fin août, un total de 107'893 personnes étaient annoncées auprès des ORP, soit 1841 de plus qu'à fin juillet, pour un taux inchangé à 2,4%. Le chômage des jeunes a sensiblement augmenté sur un mois, passant de 2,1% à 2,6%. Il s'affichait cependant encore à 3,4% il y a un an.

Les personnes âgées de 50 ans et plus étaient en revanche un peu moins frappées par le chômage qu'en juillet, le taux d'inscrits étant passé de 2,3% à 2,2%. Il s'affiche également en recul de 0,4 point de pourcentage sur un an.

Le nombre de chômeurs de longue durée à diminué de près de 400 personnes sur un mois pour s'établir à 16'979 personnes à fin août. Il se montait encore à 22'707 douze mois plus tôt. Au total, 179'975 étaient officiellement en recherche d'emploi à la fin du mois écoulé, contre 179'857 à fin juillet et 195'334 en août 2017.

Le nombre de places vacantes a augmenté de près de 6000 sur un mois, à 36'410.

Par cantons, Zurich se situait dans la moyenne nationale avec un taux de 2,4% (stable). Uri s'affichait en champion avec seulement 0,5% de personnes au chômage, tandis que Genève présentait un taux de 4,3%, contre 4,2% à Berne, 3,6% au Jura et à Vaud, 2,6% à Fribourg et 2,5% en Valais.

