Le taux de couverture des caisses de pension s'est dégradé au 3e trimestre

Zurich (awp) - La situation de financement des caisses de pension suisses s'est légèrement dégradée au 3e trimestre 2018. Pour les institutions de prévoyance de droit privé, le taux de couverture pondéré en fonction de la fortune a fléchi en l'espace de trois mois de 0,2 point de pourcentage à 112,3%.

A fin septembre, le taux de couverture des caisses de pension de droit public à capitalisation complète présentait une évolution semblable, en baisse de 0,6 point à 105,9%, écrit jeudi Swisscanto dans son Moniteur de caisses de pension. Celui des institutions de prévoyance de droit public à capitalisation partielle est pour sa part demeuré stable à 82,1%.

Pas moins de 96,7% des caisses de droit privé et 90,7% de celles de droit public à capitalisation complète continuent de présenter un excédent de couverture. Ce dernier dépasse les 110% pour 32,6% des institutions publiques avec capitalisation totale et 65,6% de celles soumises au droit privé

Le léger repli des taux de couverture intervenu sur la période sous revue reflète un rendement moyen inférieur à la valeur cible requise, explique le spécialiste des fonds de placement, de la gestion de fortune et des solutions pour la prévoyance professionnelle et privée, contrôlé par la Banque cantonale de Zurich. Les 535 institutions de prévoyance passées sous revue et gérant une fortune globale de 680 milliards de francs suisses ont réalisé un rendement pondéré en fonction de la fortune estimé à 0,41%.

A l'exception des actions suisses (+4,65%) et mondiales (+2,55%), toutes les autres catégories d'actifs ont contribué négativement au rendement entre juillet et fin septembre. Le rendement estimé réalisé après neuf mois atteint quant à lui 0,03%. Là aussi, seules les actions suisses (+0,52%) et mondiales (+4,22%) ont influencé favorablement la performance.

vj/jh