Selon les économistes interrogés par Reuters, le pic des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sera beaucoup plus élevé qu'on ne le pensait il y a seulement un mois, et ils ont ajouté qu'une inflation obstinément élevée pousserait les décideurs à se montrer plus agressifs.

Après avoir évoqué une hausse de 50 points de base la semaine prochaine lors de la précédente réunion du Conseil des gouverneurs, Christine Lagarde, présidente de la BCE, est revenue sur ses propos dimanche en déclarant que cette hausse était "très très probable".

Les 60 économistes interrogés par Reuters du 7 au 9 mars l'ont crue et ont déclaré que le taux de dépôt de la banque augmenterait de 50 points de base pour atteindre 3,00 % jeudi.

Les médianes du sondage montrent que la banque centrale de la zone euro ajoutera 25 points de base lors des trois réunions suivantes, en mai, juin et juillet, pour obtenir un taux de dépôt final de 3,75 %, plus élevé que le pic de 3,25 % prévu dans un sondage de février.

"Une hausse des taux de 50 points de base la semaine prochaine semble être une affaire réglée. Le débat le plus animé à la BCE portera sur la trajectoire de la politique monétaire après la réunion de mars", a déclaré Carsten Brzeski chez ING.

Les marchés prévoient un pic à 4,00 %.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré mardi que la banque centrale qui surveille la plus grande économie du monde devrait probablement relever les taux d'intérêt plus que prévu en réponse aux récentes données solides et qu'elle était prête à procéder par étapes plus importantes.

Toutefois, à l'instar des décideurs politiques de la BCE qui se sont opposés sur la question de savoir jusqu'à quel niveau les taux d'intérêt des 20 pays utilisant l'euro doivent aller, les économistes étaient également divisés.

Si la médiane indique que le taux de dépôt culmine à 3,75 %, seuls 19 des 60 économistes interrogés sont de cet avis. Douze d'entre eux ont estimé que le taux serait plus élevé, mais 29 ont dit qu'il serait plus bas. La prévision la plus élevée était de 4,25 %.

Cependant, plus de 90 % des répondants à une question supplémentaire, soit 35 sur 38, ont déclaré que les risques que le taux final soit plus élevé que ce qu'ils prévoient.

L'inflation dans la zone euro, qui a atteint 8,5 % en février, soit plus de quatre fois l'objectif de 2 % fixé par la Banque, devrait diminuer, mais rester supérieure à l'objectif fixé au moins jusqu'en 2025.

La moyenne sera de 5,8 % cette année et de 2,5 % l'année prochaine, selon le sondage.

"L'économie réelle a été plus forte que prévu au début de l'année, ce qui implique un ralentissement moins important que prévu, tandis que l'inflation de base a été beaucoup plus élevée", a déclaré Luca Mezzomo chez Intesa Sanpaolo.

Certains chiffres économiques ont été meilleurs que prévu, en particulier pendant l'hiver, mais la reprise est timide et plusieurs indicateurs ont confirmé lundi que même si une récession a pu être évitée, aucune reprise n'est en vue.

La probabilité d'une récession au cours de l'année à venir n'est plus que de 34 %, selon le sondage, alors qu'elle était de 50 % en janvier.

Toutefois, la croissance de la zone euro sera loin d'être brillante : une contraction de 0,1 % est prévue pour ce trimestre, suivie d'une expansion de seulement 0,1 % pour le trimestre suivant. Cette contraction sera suivie d'une croissance de 0,2 % au cours des deux trimestres suivants, selon des prévisions à peine modifiées par rapport à février.

Sur l'ensemble de l'année, l'économie progressera de 0,5 % avant que la croissance ne s'accélère pour atteindre 1,2 % en 2024.

